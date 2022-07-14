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Австралія і Франція передали Україні засоби радіаційного захисту і моніторингу

Четвер, 14 липня 2022, 20:24

Україна отримала велику кількість засобів радіаційного захисту і обладнання для радіаційного моніторингу від Австралії та Франції через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як повідомляє "Європейська правда", про це у четвер заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він уточнив, що йдеться про засоби індивідуального захисту, понад 160 дозиметрів і монітори радіаційного забруднення. Австралія передала своє обладнання безоплатно, тоді як у Франції його придбало МАГАТЕ.

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"Це значний крок у нашій спільній допомозі Україні з тим, щоб зменшити ризик ядерного інциденту або радіологічної надзвичайної ситуації", – сказав Гроссі й додав, що це перша партія допомоги, передана Україні через Мережу реагування й допомоги МАГАТЕ (RANET).

До складу RANET на сьогодні входять 12 країн, зокрема Австралія і Франція. Мережа допомагає Україні з радіологічною безпекою в умовах бойових дій.

Гендиректор МАГАТЕ окремо згадав ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яка вже чотири місяці перебуває під російською окупацією. За словами Гроссі, інспектори МАГАТЕ досі не змогли здійснити візит на об’єкт, щоб переконатися в його безпеці.

ВІДЕО ДНЯ

Українська сторона стверджує, що ситуація на Запорізькій АЕС залишається вкрай складною, оскільки російські військові здійснюють постійний тиск на персонал, який її обслуговує.

У березні Європейський Союз звернувся до Міжнародного агентства з атомної енергіїз проханням захистити українські атомні станції і мобілізувати міжнародну допомогу у разі надзвичайної ситуації.

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