Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Австралія і Франція передали Україні засоби радіаційного захисту і моніторингу

Четвер, 14 липня 2022, 20:24

Україна отримала велику кількість засобів радіаційного захисту і обладнання для радіаційного моніторингу від Австралії та Франції через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як повідомляє "Європейська правда", про це у четвер заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він уточнив, що йдеться про засоби індивідуального захисту, понад 160 дозиметрів і монітори радіаційного забруднення. Австралія передала своє обладнання безоплатно, тоді як у Франції його придбало МАГАТЕ.

"Це значний крок у нашій спільній допомозі Україні з тим, щоб зменшити ризик ядерного інциденту або радіологічної надзвичайної ситуації", – сказав Гроссі й додав, що це перша партія допомоги, передана Україні через Мережу реагування й допомоги МАГАТЕ (RANET).

До складу RANET на сьогодні входять 12 країн, зокрема Австралія і Франція. Мережа допомагає Україні з радіологічною безпекою в умовах бойових дій.

Гендиректор МАГАТЕ окремо згадав ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яка вже чотири місяці перебуває під російською окупацією. За словами Гроссі, інспектори МАГАТЕ досі не змогли здійснити візит на об’єкт, щоб переконатися в його безпеці.

Українська сторона стверджує, що ситуація на Запорізькій АЕС залишається вкрай складною, оскільки російські військові здійснюють постійний тиск на персонал, який її обслуговує.

ВІДЕО ДНЯ

У березні Європейський Союз звернувся до Міжнародного агентства з атомної енергіїз проханням захистити українські атомні станції і мобілізувати міжнародну допомогу у разі надзвичайної ситуації.

Головне сьогодні

"Тюрма – найкраще, що вас очікує": Зеленський – росіянам, які випустили ракети по Вінниці

відеоЗеленський: А якби хтось завдав удару по медичному центру в Далласі чи в Дрездені?

фотоЗнайшли уламки російських ракет, випущених по Вінниці, які ППО вдалося збити

Трамп підтвердив, що хоче знову стати президентом США

Залужний запевнив в надійній обороні Києва: бої поблизу столиці неможливі

На військовий облік – за власним бажанням. Пояснення Генштабу про мобілізацію жінок

Усі новини...
Останні новини
05:28
Американські аналітики: Росіяни скоро почнуть масштабний наступ на лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут
04:45
Вінниця: Вбита росіянами дівчинка знімалася в різдвяному ролику Зеленської
04:14
ЗСУ на півдні знищили російський склад боєприпасів
03:15
В РФ вже закликають мститися за Нову Каховку і прицільно бити по мостах в Україні
02:33
ОК "Південь": Росіяни завдали удару по Вінниці з корабля біля кримського мису Фіолент
01:56
Німеччина виділить додаткові 2,4 млрд євро допомоги українським біженцям
01:22
Латвія заборонила постачання російського газу з 2023 року
01:00
Глава МЗС Німеччини: якщо послабимо санкції проти РФ – нас буде удвічі легше шантажувати
00:35
Сумщина: Вісім громад зазнали обстрілів росіян
23:49
Сербська молодь не вважає Росію винною у війні в Україні – опитування
Усі новини...