Окупанти вдарили ракетами по Харкову та Миколаєву, не припиняються вибухи на Херсонщині – ОВА

Окупанти вночі вдарили по Харкову, а зранку нанесли ракетний удар по Миколаєву, інформація щодо жертв і руйнувань уточнюється.

Джерело: дані голів областей про ситуацію станом на 8 ранку 15 липня

Деталі:

Харків: вночі в Холодногірському районі окупанти вдарили попередньо ракетою. Снаряд влучив по відкритій території. Також вночі внаслідок удару постраждала будівля школи у Немишлянському районі. Жертв та постраждалих немає.

По області — в Чугуївському районі у с. Коробочкіно снаряд влучив у приватний будинок.

Протягом доби окупанти обстрілювали також Харківський район, постраждала територія приватного домоволодіння.

Миколаївщина: сьогодні зранку Миколаїв зазнав ракетного обстрілу. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ

Протягом доби зафіксовано обстріли с. Лимани Галицинівської громади, Шевченківської громади, Широківської, Баштанської, громад. За попередніми даними загиблих немає, займалися поля та суха трава. Так, вчора після обстрілів окупантів в смт Березнегувате та с. Лепетиха загорілася суха трава. Також внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків вчора зайнялося поле з пшеницею у с. Привільне Привільненської громади та горіла суха трава в с. Новоіванівка Баштанської громади.

У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: вибухи спостерігалися всю добу на території Херсонщині. Напружена ситуація у Новій Каховці, там ЗСУ продовжує наносити влучні удари по позиціям ворога. Низка пожеж спостерігалися протягом дня, горіли поля у передмістях та у Дар’ївській ТГ. Стабільно тяжка ситуація у селах, які біля Снігурівки, річки Інгулець та на кордонах областей. У Генічеську фіксується жорстоке поводження з жителями району. Також підтверджується інформація стосовно безконтрольного пуску води з Каховського водосховища до Північнокримського каналу.

Донеччина: вночі і на ранок — обстріли Красногорівки, Мар'їнки, Великої Новосілки із РСЗО "Град".

О п’ятій ранку — ракетний удар по Костянтинівці. Пошкоджена житлова 5-поверхівка, поранена людина. За добу — 3 людей загинуло, 7 поранених.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Дніпропетровщина: ворог обстріляв одразу три райони. У Нікопольському через обстріл з "Градів" загорілося пальне. Вогонь уже приборкали. На місці обстрілу фахівці ДСНС знайшли уламки від "Градів" та фосфорних боєприпасів. У Криворізькому районі знову обстріляли зі ствольної артилерії паркову зону міста Зеленодольська. У Синельниківському — пряме влучання ракети у школу. Рятувальники розбирають завали. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Луганщина: на лінії фронту російські війська продовжують наносити артилерійські та ракетні удари з наступними спробами штурму.

За минулу добу — щонайменше один ракетний удар та авіаудари, зокрема, по Верхньокам’янському.

Там та у Білогорівці постраждали залишки цивільної інфраструктури. Втім, штурмові дії за обома напрямками ворогу не вдалися.

Також зафіксовані три атаки зі ствольної артилерії, чотири — з мінометів, одна — із РСЗВ, п’ять — із танків.

Триває спротив окупаційній владі та військовим. Так, у Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора "несподівано" підірвалося авто з окупантами. У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо – важких.

Сумщина: минулої доби ворог обстріляв 8 територіальних громад Сумської області. Усього − понад 40 пострілів із різної видів озброєння (кулеметні черги, реактивна та ствольна артилерія, використовували безпілотники).

Громади, що постраждали від обстрілів – Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Новослобідська, Хотінська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська територальні громади.

Постраждалих немає, руйнувань теж.

Сьогодні зранку — мінометний обстріл Шалигинської громади. Без втрат та руйнувань.

Чернігівщина: вчора ввечері — обстріл із артилерії території біля населених пунктів Карповичі та Мхи (Новгород-Сіверський район). Без жертв та руйнувань.

На Вінничині внаслідок влучання ракет в центр міста пошкоджень зазнали 36 житлових будинків, 17 з них досить серйозно зруйновані.

Станом на 6:00 в заклади охорони здоров'я звернулось 183 людини, з них: 110 амбулаторно надали допомогу. Всього госпіталізовано 73 осіб, з них 3 дітей. На даний час є інформація про 23 загиблих, з них троє дітей.

Зниклих безвісти: 18 осіб.

Тривають пошукові роботи та розбір завалів.