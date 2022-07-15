Окупанти вдарили ракетами по Харкову та Миколаєву, не припиняються вибухи на Херсонщині – ОВА

Окупанти вночі вдарили по Харкову, а зранку нанесли ракетний удар по Миколаєву, інформація щодо жертв і руйнувань уточнюється.

Джерело: дані голів областей про ситуацію станом на 8 ранку 15 липня

Деталі:

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Харків: вночі в Холодногірському районі окупанти вдарили попередньо ракетою. Снаряд влучив по відкритій території. Також вночі внаслідок удару постраждала будівля школи у Немишлянському районі. Жертв та постраждалих немає.

По області — в Чугуївському районі у с. Коробочкіно снаряд влучив у приватний будинок.

Протягом доби окупанти обстрілювали також Харківський район, постраждала територія приватного домоволодіння.

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Миколаївщина: сьогодні зранку Миколаїв зазнав ракетного обстрілу. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Протягом доби зафіксовано обстріли с. Лимани Галицинівської громади, Шевченківської громади, Широківської, Баштанської, громад. За попередніми даними загиблих немає, займалися поля та суха трава. Так, вчора після обстрілів окупантів в смт Березнегувате та с. Лепетиха загорілася суха трава. Також внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків вчора зайнялося поле з пшеницею у с. Привільне Привільненської громади та горіла суха трава в с. Новоіванівка Баштанської громади.

У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: вибухи спостерігалися всю добу на території Херсонщині. Напружена ситуація у Новій Каховці, там ЗСУ продовжує наносити влучні удари по позиціям ворога. Низка пожеж спостерігалися протягом дня, горіли поля у передмістях та у Дар’ївській ТГ. Стабільно тяжка ситуація у селах, які біля Снігурівки, річки Інгулець та на кордонах областей. У Генічеську фіксується жорстоке поводження з жителями району. Також підтверджується інформація стосовно безконтрольного пуску води з Каховського водосховища до Північнокримського каналу.

Донеччина: вночі і на ранок — обстріли Красногорівки, Мар'їнки, Великої Новосілки із РСЗО "Град".

О п’ятій ранку — ракетний удар по Костянтинівці. Пошкоджена житлова 5-поверхівка, поранена людина. За добу — 3 людей загинуло, 7 поранених.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Дніпропетровщина: ворог обстріляв одразу три райони. У Нікопольському через обстріл з "Градів" загорілося пальне. Вогонь уже приборкали. На місці обстрілу фахівці ДСНС знайшли уламки від "Градів" та фосфорних боєприпасів. У Криворізькому районі знову обстріляли зі ствольної артилерії паркову зону міста Зеленодольська. У Синельниківському — пряме влучання ракети у школу. Рятувальники розбирають завали. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Луганщина: на лінії фронту російські війська продовжують наносити артилерійські та ракетні удари з наступними спробами штурму.

За минулу добу — щонайменше один ракетний удар та авіаудари, зокрема, по Верхньокам’янському.

Там та у Білогорівці постраждали залишки цивільної інфраструктури. Втім, штурмові дії за обома напрямками ворогу не вдалися.

Також зафіксовані три атаки зі ствольної артилерії, чотири — з мінометів, одна — із РСЗВ, п’ять — із танків.

Триває спротив окупаційній владі та військовим. Так, у Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора "несподівано" підірвалося авто з окупантами. У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо – важких.

Сумщина: минулої доби ворог обстріляв 8 територіальних громад Сумської області. Усього − понад 40 пострілів із різної видів озброєння (кулеметні черги, реактивна та ствольна артилерія, використовували безпілотники).

Громади, що постраждали від обстрілів – Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Новослобідська, Хотінська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська територальні громади.

Постраждалих немає, руйнувань теж.

Сьогодні зранку — мінометний обстріл Шалигинської громади. Без втрат та руйнувань.

Чернігівщина: вчора ввечері — обстріл із артилерії території біля населених пунктів Карповичі та Мхи (Новгород-Сіверський район). Без жертв та руйнувань.

На Вінничині внаслідок влучання ракет в центр міста пошкоджень зазнали 36 житлових будинків, 17 з них досить серйозно зруйновані.

Станом на 6:00 в заклади охорони здоров'я звернулось 183 людини, з них: 110 амбулаторно надали допомогу. Всього госпіталізовано 73 осіб, з них 3 дітей. На даний час є інформація про 23 загиблих, з них троє дітей.

Зниклих безвісти: 18 осіб.

Тривають пошукові роботи та розбір завалів.