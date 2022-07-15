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Німецькі соціал-демократи не змогли вигнати Шредера з партії

П'ятниця, 15 липня 2022, 10:42

Арбітражний комітет Соціал-демократичної партії в Ганновері після 2,5 годин обговорення не зміг домовитися про виключення з партії колишнього канцлера Герхарда Шредера через його зв'язки з Росією.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Керуючий директор СДПН у Ганновері Крістоф Маттерн заявив, що, оскільки в четвер не було досягнуто жодного рішення, неофіційні обговорення триватимуть у п'ятницю, і очікується, що угода буде досягнута протягом наступних трьох тижнів.

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Було подано 17 офіційних запитів про виключення Шредера з партії, який обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 по 2005 рік. Однак, за словами Маттерна, навряд вони будуть успішними.

За словами директора, це питання викликає великі хвилювання в партії, оскільки багато членів партії підтримують Шредера.

"Вони кажуть: якщо Герхарда Шредера виключать, то це кінець шляху і для мене через 40 років", - сказав Маттерн про прихильників Шредера.

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Однак Шредер втратив підтримку високопосадовців, більшість з яких підтримували давню дружбу з колишнім канцлером.

У березні лідер партії СДПН Ларс Клінгбейл, який входив до найближчого оточення Шредера, дистанціювався від свого колишнього друга, заявивши, що між ним та Шредером стався "політичний розкол".

У травні парламент Німеччини скасував привілеї Шредера як колишнього канцлера і тимчасово позбавив його посади в Бундестазі і персоналу, який йому належить.

Бундестаг виправдав цей крок, пославшись на поведінку Шредера під час агресивної війни з Росією, коли він відмовився зайняти чітку позицію проти Кремля.

Колишній лідер Німеччини засудив вторгнення як невиправдане, але не критикував Путіна. Ця позиція викликала різку критику з боку всього політичного спектру Німеччини.

Він також продовжував обіймати прибуткові посади в російських енергетичних гігантах, поки громадський і політичний тиск не змусив його відмовитися від них.

Теми: Німеччинаполітична система
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