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Європа стала найбільшим покупцем нафти із США вперше за 6 років

"Європейська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 11:44

Європа обійшла Азію та стала найбільшим споживачем американської нафти вперше за шість років.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

З січня по травень цього року Європа отримала в середньому близько 213,1 мільйона барелів сирої нафти, тоді як Азія отримала 191,1 мільйона барелів.

Востаннє обсяги Азії відставали від Європи за той самий п’ятимісячний період у 2016 році, коли США скасували заборону на експорт сирої нафти.

Ця зміна потоків нафти підкреслює, наскільки суттєво вторгнення Росії в Україну переорієнтувало постачання енергоресурсів. Намагаючись припинити фінансування війни Путіна, США та інші країни запровадили санкції щодо російської нафти.

У результаті більше європейських країн звернулися до США за імпортом нафти, тоді як Росія пропонує свою сиру нафту з великими знижками таким країнам, як Індія та Китай, які не ввели жодних заборон.

Видобуток сирої нафти в США зростає, але недостатньо швидко, щоб задовольнити потреби Азії та Європи. Крім того, Близький Схід, здається, обмежений у тому, скільки ще він може надіслати до Європи.

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Найбільші виробники в регіоні, Саудівська Аравія та ОАЕ, вже намагаються виконати свої зобов’язання щодо видобутку в рамках угоди ОПЕК+. Інші постачальники, наприклад Лівія, борються з політичними заворушеннями, які обмежують експорт.

Нагадаємо, Німеччина повністю припинить закуповувати російське вугілля 1 серпня та російську нафту 31 грудня.

Голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.

Читайте також: Російське "газове салямі": як Путін використовує енергетику в новій війні проти ЄС

Теми: нафтаЄвропаСШАторгівля
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