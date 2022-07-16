Республіканці побоюються, що заяви Спартц можуть нашкодити відносинам США і України

Серед республіканців у Палаті представників Конгресу США наростає побоювання, що позиція конгресвумен Вікторії Спартц щодо української влади може нашкодити американсько-українським відносинам у найгірший можливий момент — і що її використовують сили, які прагнуть послабити Західний альянс.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Яструби Республіканської партії з питань національної безпеки також стурбовані тим, що трампівське крило їхньої партії, де вже існує опір підтримці України, вкаже на коментарі Спартц як на виправдання.

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Вони стурбовані тим, що публічний розрив Спартц із Зеленським — і її звинувачення в корупції щодо його найближчих помічників — можуть передвіщати майбутні тріщини в підтримці України США, особливо з наближенням проміжних виборів.

"Її наївність завдає шкоди нашим власним людям", — сказав депутат від Республіканської партії, який є членом Комітету у закордонних справах Палати представників і якому дозволили залишитися анонімним, щоб відверто поговорити про колегу. Республіканець попередив, що коментарі Спартц можуть "зашкодити" військовим зусиллям.

На прохання прокоментувати зауваження Спартц один високопоставлений республіканець Палати представників, який з тієї ж причини залишився анонімним, відповів прямо: "Що за чортівня".

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Третій республіканець у Палаті представників сказав, що Спартц має репутацію людини, яка пробивається на брифінги та зустрічі комітетів, до яких вона не входить, як-от панель із закордонних справ, де кілька членів намагалися обговорити її коментарі в закритому режимі.

Зазначається, що втрутилася навіть адміністрація Байдена — ще одна ознака зростаючого занепокоєння, що коментарі Спартц можуть зашкодити згуртованості західної коаліції на захист Києва. Помічник комітету у закордонних справах на умовах анонімності сказав, що розвідувальне співтовариство США планує поговорити зі Спартц про її заяви в секретній обстановці.

"Я не поділяю її критики", — сказав сенатор Ліндсі Грем, який працював із Спартц над законодавством, пов’язаним з Україною. "Я вважаю, що уряд Зеленського і український народ проявили себе гідно. В інтересах нашої національної безпеки підтримувати український народ та його обране керівництво" - зазначив він.

Нагадаємо, у резонансному інтерв’ю "Європейській правді" конгресвумен Вікторія Спартц наголосила на нібито перепонах у встановленні нагляду за американською військовою допомогою Україні.

Тим часом 14 липня голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував Верховній раді створити Тимчасову спеціальну комісію, яка б контролювала використання зброї, отриманої від західних партнерів України.

Як повідомлялося, у НАТО впевнені, що Україна належним чином забезпечує збереженість та облік зброї, яку вона отримує від союзників у реалізації права на самооборону від російської агресії.

Раніше зі схожою заявою виступили і в Євросоюзі.

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