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Ювелірні вироби з РФ не потраплять під санкції ЄС – ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 16 липня 2022, 12:45
Ювелірні вироби з РФ не потраплять під санкції ЄС – ЗМІ
Фото HiepHoang з сайту pixabay.com

Європейська комісія опублікувала плани заборонити імпорт російського золота 15 липня, але наразі вона залишає ювелірні вироби поза переліком санкційних товарів.

Про це йдеться в проєкті санкцій, з яким ознайомилося Politico.

Єврокомісія почала розробляти плани щодо заборони золота з Росії після того, як минулого місяця держави Великої сімки оголосили, що зроблять це, намагаючись зменшити доходи військової машини Кремля.

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У проєкті сьомого пакету санкцій, який ще мають схвалити країни ЄС, йдеться, що "забороняється купувати, імпортувати або передавати, прямо чи опосередковано, золото, перераховане в Додатку XXVI, якщо воно походить з Росії та має бути вивезене з Росії в ЄС або в будь-яку третю країну".

Але проєкт додатку до документа, отриманий Politico, свідчить, що блок заборонить тільки золото в порошковій, необробленій або напівфабрикатній формі, а також золоті монети та відходи або брухт золота. У проєкті не перераховується золото у вигляді ювелірних виробів, таких як золоті ланцюжки чи золоті каблучки. Це може залишити шпарини, через які гроші продовжать надходити у скарбницю Кремля.

Щороку Росія експортує золото на мільярди євро. У 2019 році близько 90 відсотків російського експорту золота йшло до Великої Британії, яка покинула ЄС.

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Плани Єврокомісії йдуть за рамки заборони золота.

Ця пропозиція є частиною нового імплементаційного пакету, який також запроваджує суворіші вимоги до звітності щодо замороження активів осіб, які потрапили під санкції, і посилює контроль за експортом подвійного використання та передових технологій. Наприклад, Єврокомісія планує заборонити експорт до Росії сльозогінного газу, чорнила для зняття відбитків пальців, поліцейських шоломів і щитів, а також водометів, які можна використовувати проти людей, йдеться в проєкті санкцій.

За словами кількох дипломатів, міністри закордонних справ ЄС обговорять ці плани в понеділок. Потім посли ЄС можуть схвалити проєкт під час своїх зустрічей у середу чи п’ятницю.

Після того, як Єврокомісії знадобилося кілька тижнів, щоб залучити всі країни до останнього пакету санкцій – головним чином через те, що Угорщина блокувала нафтове ембарго – дипломати ЄС очікують, що новий пакет буде прийнято без серйозних проблем.

Теми: ЄврокомісіяРосіясанкції
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