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Fitch знизив рейтинг Білорусі до "обмеженого дефолту"

Анастасія КалатурВівторок, 19 липня 2022, 02:38
Fitch знизив рейтинг Білорусі до обмеженого дефолту
ФОТО: GETTY

Рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емінента  в іноземній валюті Білорусі з C до  RD  (обмежений дефолт).

Джерело: Fitch

Деталі: Зазначається, що після закінчення 14-денного пільгового періоду 13 липня 2022 року щодо виплати купона з єврооблігацій 2027 року Fitch  знизив рейтинг Білорусі до "обмеженого дефолту" з С.

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Як повідомляється, 29 червня Міністерство фінансів, Рада міністрів і Національний банк Білорусі спільно оголосили, що платежі в доларах США за єврооблігаціями замість цього будуть перераховані в білоруських рублях на рахунок в АСБ Беларусбанк, доступ до якого матиме платіжний агент. Платіж у національній валюті суперечить документації облігацій, яка не дозволяє здійснювати розрахунки в альтернативних валютах. Відтак зазначається, що платіж не було здійснено за початковими умовами та не здійснено до кінця пільгового періоду.

Зниження стосується лише довгострокових зовнішніх боргових зобов'язань. Довгостроковий рейтинг Білорусі у місцевій валюті залишається на рівні ССС, оскільки уряд продовжував обслуговувати борг у місцевій валюті, і в агентстві не вважають, що ризик дефолту за цим боргом суттєво змінився з попереднього перегляду 7 липня 2022 року.

Нагадаємо:  Міжнародне рейтингове агентство Moody's 14 липня заявило, що виплати за зовнішнім боргом Білорусі в місцевих рублях є дефолтом.

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Теми: Білорусьвійнаекономікадефолт
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