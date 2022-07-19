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Проросійські хакери атакували країни НАТО через хмарні сервіси

"Європейська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 21:20

Кібершпигуни, пов’язані зі Службою зовнішньої розвідки Росії, здійснюють кібератаки на країни-члени НАТО, використовуючи хмарні сервіси на кшталт Google Drive чи Dropbox, щоб уникнути викриття.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News, про це повідомила компанія з кібербезпеки Palo Alto в останньому звіті.

Проросійські хакери намагалися здійснити злам за допомогою фішингових електронних листів з нібито порядком денним зустрічі з послом однієї з країн, які були розіслані до кількох дипломатичних представництв країн Заходу й НАТО протягом травня-червня.

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Представник Dropbox підтвердив Sky News, що зловмисники користувалися його сервісом для здійснення своїх дій, але компанія повідомила про це галузевих партнерів та кібердослідників і негайно вимкнула облікові записи користувачів.

За оцінками Palo Alto, зловмисники належать до тієї ж організації, яку звинувачують у зламі американської компанії SolarWinds у 2020 році. Вона дозволила російським шпигунам отримати доступ до мереж щонайменше дев’яти урядових установ США.

На відміну від хакерських груп, пов’язаних з головним управлінням Генштабу міністерства оборони РФ (ГРУ) – фактично російською військовою розвідкою, хакери із СВР, як вважається, діють більш приховано.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, протягом останніх тижнів низка держав Європи, зокрема ІталіяСловаччинаЛитваЕстонія й Латвія, повідомили про кібератаки з боку російських угруповань.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив дії пов’язаних із Росією хакерів і хакерських угруповань, спрямовані проти держав-членів Євросоюзу.

Читайте також: НАТО на кіберзахисті: як Альянс допомагає Україні вберегтися від хакерських атак РФ.

Теми: хакериРосіяНАТО
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