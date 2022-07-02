Зв'язок між МАГАТЕ і ЗАЕС відновлено – "Енергоатом"

У п’ятницю у НАЕК "Енергоатом" повідомили, що власними зусиллями відновили зв'язок з Міжнародним агентством з атомної енергії для передачі даних ЗАЕС.

Джерело: "Енергоатом" у Telegram

Пряма мова: "1 липня 2022 року НАЕК "Енергоатом" власними зусиллями відновив втрачений зв'язок між Запорізькою атомною електростанцією та Міжнародним агентством з атомної енергії".

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Деталі: В "Енергоатомі" пояснили, що дані ЗАЕС передають МАГАТЕ через оператор зв’язку Vodafone, відключення якого в Енергодарі тимчасово унеможливило передачу даних.

У НАЕК зазначають, що окупанти відключили в місті всі українські оператори мобільного зв’язку.

"Попри те, що мобільні мережі вітчизняних операторів і досі не працюють, Енергоатом відновив зв'язок між ЗАЕС і МАГАТЕ . Всі дані обов'язкового моніторингу передаються, і Агентство підтвердило їх отримання", – ідеться в повідомленні "Енергоатома".