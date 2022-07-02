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Пентагон озвучив причину відступу росіян зі Зміїного

Ольга Глущенко Субота, 2 липня 2022, 02:47
Пентагон озвучив причину відступу росіян зі Зміїного
ОСТРІВ ЗМІЇНИЙ 30 ЧЕРВНЯ, ФОТО MAXAR TECHNOLOGIES/TWITTER

Міністерство оборони Сполучених Штатів підтвердило відступ росіян із острова Зміїний і не вважає це "жестом доброї волі".

Джерело: високопоставлений чиновник Міністерства оборони США, цитує сайт Пентагону

Пряма мова: "Ми розглядаємо цей розвиток подій як те, що українці дуже успішно чинили значний тиск на росіян, у тому числі із застосуванням ракет "Гарпун", які вони нещодавно придбали, щоб атакувати корабель постачання.

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…Таким чином, українці дуже ускладнили росіянам підтримку там операцій і зробили їх дуже вразливими для українських ударів. Тому, звичайно, Росія залишила острів".

Деталі: Пентагон вважає, що взяття Зміїного під контроль ЗСУ э полегшенням захисту Одеси, а також можливістю відкривати морські шляхи без контролю Росії.

Теми: Зміїнийвійна
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