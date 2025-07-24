В Україну повернувся останній із захисників острова Зміїний: деталі обміну

В рамках обміну 23 липня в Україну повернувся, зокрема, останній із захисників острова Зміїний – боєць Державної прикордонної служби.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: У штабі розповіли подробиці дев'ятого етапу обміну, що відбуваються згідно домовленостей у Стамбулі.

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Дослівно: "Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України визволено з російської неволі групу захисників, які мають поранення та важкі хвороби.

Серед визволених сьогодні – військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України. Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і офіцерів. Частина звільнених сьогодні воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад 3 роки.

Повертається з полону останній із захисників острова Зміїний – боєць Державної прикордонної служби України".

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Деталі: У штабі повідомили, що наймолодшому звільненому 23 липня захиснику виповнилося 27 років, найстаршому – 66 років.

Загалом на рідну землю повернуто українців, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках.

Що передувало: 23 липня Україна провела 9-й етап обміну полоненими. Додому повернулись важкохворі й тяжкопоранені військові.

Українська сторона не повідомляє, скільки людей повернулися в рамках цього етапу. Водночас, за словами голови російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимира Мединського, з кожної сторони обміняли приблизно 250 осіб. За його словами, це останній етап обміну в рамках досягнутих раніше домовленостей.

Передісторія: