35 країн вимагають вигнати Росію і Білорусь з міжнародних спортивних організацій

Міністри спорту 35 європейських і неєвропейських країн виступили зі спільною вимогою призупинити членство Росії і Білорусі у міжнародних спортивних організаціях.

Джерело: Міністерство спорту і туризму Польщі

Пряма мова міністра спорту Польщі Каміля Бортнічука на брифінгу 1 липня: "Ми вимагаємо призупинення членства російських і білоруських спортивних союзів у міжнародних федераціях, усунення представників цих країн із керівних органів міжнародних федерацій, а також призупинення трансляції міжнародних спортивних заходів у Росії".

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Деталі: Повідомляється, що спільну декларацію про подальші санкції проти Росії і Білорусі у сфері спорту підписали 25 країн Євросоюзу, а також Велика Британія, Ліхтенштейн, Ісландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Японія та Норвегія.

Зазначається, що документ не підписували Болгарія, Угорщина та Швейцарія.

У Міністерстві спорту Польщі нагадали, що це вже друга спільна позиція міністрів спорту Європи та інших частин світу. Перша була представлений 8 березня, незабаром після агресії Росії проти України.

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Тоді міністри спорту рекомендували міжнародним федераціям виключити російських і білоруських спортсменів і команди з міжнародних змагань, а також позбавити Росію і Білорусь права на організацію великих міжнародних змагань.

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