Біля консульства Росії у Гданську відкрили сквер імені Героїчного Маріуполя

У Гданську неподалік генконсульства Росії відбулася урочиста церемонія відкриття скверу імені Героїчного Маріуполя.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Під час церемонії мер Гданська Александра Дулькевич підкреслила, що вибір місця був невипадковим, оскільки 200 метрів від скверу розташоване генконсульство росії.

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Пряма мова Дулькевич: "Ми зібралися тут не тільки тому, щоб віддати честь героїчним захисникам Маріуполя, всьому місту, але також і для того, щоб активно кожного дня робити все можливе, щоб припинилася російська агресія і щоб ми разом з українськими братами і сестрами допомагали їм відбудовувати незалежну, вільну і демократичну країну, яка, я сподіваюся, незабаром стане членом Європейської спільноти".

Довідково: Гданськ і Маріуполь з 2014 року є містами-побратимами.

Нагадаємо: У квітні міська рада Гданська присвоїла одній з міських площ назву "Героїчного Маріуполя".