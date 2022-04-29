Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Гданську з’явилась площа "Героїчного Маріуполя"

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 13:01
У Гданську з’явилась площа Героїчного Маріуполя

Міська рада польського Гданська присвоїла одній з міських площ назву "Героїчного Маріуполя".

Про це повідомляє офіційний портал міста, пише "Європейська правда".

Згідно зодноголосно ухваленою постановою, назву "Героїчного Маріуполя" отримала ​​площа з на перехресті вулиць Партизантів і Польської матері. Територія площі має гарно доглянуту зелень та естетичні лавки, густо засаджена деревами, які дають тінь у спекотні дні.

Реклама:

Вшанувати подвиг захисників Маріуполя іменем однієї з вулиць Гданська запропонував мер оточеного українського міста Вадим Бойченко. 

Його ініціативу зустріли з розумінням та швидко підготували проєкт рішення і поставили його на голосування.

"Маріуполь був містом, подібним до Гданська – відкритим, розташованим на березі моря, з такою ж кількістю жителів. Був... тому що він був практично стертий з лиця землі під час наступу російських військ на Україну, який розпочався 24 лютого 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

Маріуполь – це сучасні Фермопіли, це український Вестерплатте. Місто вже стало легендою, символом стійкого опору злочинної агресії. Ми сповнені захоплення мужністю захисників Маріуполя, які захищають своє місто, Батьківщину та всі дорогі нам європейські цінності. Ми віримо в їхній успіх. Ми всі із Маріуполя", - йдеться в ухваленій постанові.

Раніше у Гданську з’явився мурал із засудженням війни Путіна проти України, на якому президент РФ зображений поміж диктаторами Гітлером і Сталіним.

Теми: МаріупольПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: