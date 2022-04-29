У Гданську з’явилась площа "Героїчного Маріуполя"

Міська рада польського Гданська присвоїла одній з міських площ назву "Героїчного Маріуполя".

Про це повідомляє офіційний портал міста, пише "Європейська правда".

Згідно зодноголосно ухваленою постановою, назву "Героїчного Маріуполя" отримала ​​площа з на перехресті вулиць Партизантів і Польської матері. Територія площі має гарно доглянуту зелень та естетичні лавки, густо засаджена деревами, які дають тінь у спекотні дні.

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Вшанувати подвиг захисників Маріуполя іменем однієї з вулиць Гданська запропонував мер оточеного українського міста Вадим Бойченко.

Його ініціативу зустріли з розумінням та швидко підготували проєкт рішення і поставили його на голосування.

"Маріуполь був містом, подібним до Гданська – відкритим, розташованим на березі моря, з такою ж кількістю жителів. Був... тому що він був практично стертий з лиця землі під час наступу російських військ на Україну, який розпочався 24 лютого 2022 року.

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Маріуполь – це сучасні Фермопіли, це український Вестерплатте. Місто вже стало легендою, символом стійкого опору злочинної агресії. Ми сповнені захоплення мужністю захисників Маріуполя, які захищають своє місто, Батьківщину та всі дорогі нам європейські цінності. Ми віримо в їхній успіх. Ми всі із Маріуполя", - йдеться в ухваленій постанові.

Раніше у Гданську з’явився мурал із засудженням війни Путіна проти України, на якому президент РФ зображений поміж диктаторами Гітлером і Сталіним.