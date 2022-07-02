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Трагедія у Кременчуку: родинам загиблих у ТЦ "Амстор" виплатять по 100 тисяч грн – мер

Ірина БалачукСубота, 2 липня 2022, 11:11
Рятувальники розбирають завали ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Фото ДСНС

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про збільшення матеріальної допомоги сім'ям постраждалих унаслідок російського ракетного удару по ТЦ "Амстор" до 100 тисяч гривень.

Джерело: мер міста Віталій Малецький у Facebook

Пряма мова Малецького: "Збільшуємо у два рази допомогу сім’ям загиблих у ТЦ "Амстор".

Разом з депутатами міської ради прийняли рішення про збільшення виплати від усієї кременчуцької громади з 50 000 до 100 000 грн кожній сім’ї загиблого у цій страшній трагедії".

Деталі: Мер також повідомив, що міськрада виділила кошти на оплату поховань усіх загиблих.

"Робимо усе можливе щоб допомогти сім’ям загиблих. Кременчук об’єднався, допомагає та сумує за загиблими", – підсумував Малецький.

Передісторія:

  • 27 червня Росія завдала ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці Полтавської області, де в той час перебувала понад тисяча мирних жителів. Щонайменше 19 людей загинули, понад пів сотні отримали поранення.
  • 1 липня ДСНС повідомила, що рятувальники обстежили і розібрали уламки на 90% загальної площі ТЦ "Амстор". З початку робіт на місці удару виявили 29 фрагментів тіл.

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Теми: Кременчуквійнажертви
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