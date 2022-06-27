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Росіяни вдарили ракетами по людному місцю в Кременчуку: є загиблі

Денис КарловськийПонеділок, 27 червня 2022, 16:05
Росіяни вдарили ракетами по людному місцю в Кременчуку: є загиблі
наслідки ракетного удару росіян у кременчуці. фото: дмитро лунінн

Росіяни завдали кілька ракетних ударів по торговому центру в Кременчуку, внаслідок чого є загиблі.

Джерело: мер Кременчука Віталій Малецький, голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова

Деталі: На місці ракетного удару працюють пожежники, медики й поліцейські. Кількість постраждах уточнюють представники військової адміністрації.

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Джапарова повідомила, що ракети влучили в торговий центр "Амстор" за 300 метрів від залізничного вокзалу. За її словами, там перебувало чимало людей, які прийшли купувати продукти. На відео видно густі чорні клуби диму з торгового приміщення.

За словами Малецького, ракети влучили в об'єкт, який не має жодного стосунку "до військових дій".

Приблизно через годину після атаки в обласній військовій адміністрації підтвердили факт вибухів у Полтаві, але заперечили, що влучання ворожих ракет у місті не було.

ВІДЕО ДНЯ

Сигнал повітряної тривоги в Полтавській області оголосили близько 15:40. Скасували тривогу о 16:05.

Сирени звучали також у Донецькій, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Миколаївській, Запорізькій та Одеській областях.

Передісторія:

  • Росіяни неодноразово завдавали ракетних ударів по Кременчуку й Полтаві, внаслідок чого були жертви серед цивільного населення.
  • 24 квітня на Великдень російські окупанти запустили дев'ять крилатих ракет по Кременчуку, зруйнувавши нафтопереробний завод. 12 травня росіяни знову вдарили ракетами по зруйнованій інфраструктурі Кременчуцького НПЗ.
  • 18 червня російські ракети втретє поцілили в зруйнований Кременчуцький НПЗ, а також зруйнували ТЕЦ неподалік.
  • Інфраструктура Кременчуцького НПЗ знищена. Уряд очікує, що раніше 2023 року відновити його роботу буде неможливо. Оскільки Кременчуцький НПЗ був ключовим елементом логістики доставки пального для споживачів, на автозаправках виникла нестача і черги з автомобілів, зрештою середня ціна на бензин суттєво зросла.

УП, виправлено 17:10
Теми: КременчукПолтавська областьобстрілнафта
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