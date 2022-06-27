Росіяни вдарили ракетами по людному місцю в Кременчуку: є загиблі
Росіяни завдали кілька ракетних ударів по торговому центру в Кременчуку, внаслідок чого є загиблі.
Джерело: мер Кременчука Віталій Малецький, голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова
Деталі: На місці ракетного удару працюють пожежники, медики й поліцейські. Кількість постраждах уточнюють представники військової адміністрації.
Джапарова повідомила, що ракети влучили в торговий центр "Амстор" за 300 метрів від залізничного вокзалу. За її словами, там перебувало чимало людей, які прийшли купувати продукти. На відео видно густі чорні клуби диму з торгового приміщення.
За словами Малецького, ракети влучили в об'єкт, який не має жодного стосунку "до військових дій".
Приблизно через годину після атаки в обласній військовій адміністрації підтвердили факт вибухів у Полтаві, але заперечили, що влучання ворожих ракет у місті не було.
Сигнал повітряної тривоги в Полтавській області оголосили близько 15:40. Скасували тривогу о 16:05.
Сирени звучали також у Донецькій, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Миколаївській, Запорізькій та Одеській областях.
Передісторія:
- Росіяни неодноразово завдавали ракетних ударів по Кременчуку й Полтаві, внаслідок чого були жертви серед цивільного населення.
- 24 квітня на Великдень російські окупанти запустили дев'ять крилатих ракет по Кременчуку, зруйнувавши нафтопереробний завод. 12 травня росіяни знову вдарили ракетами по зруйнованій інфраструктурі Кременчуцького НПЗ.
- 18 червня російські ракети втретє поцілили в зруйнований Кременчуцький НПЗ, а також зруйнували ТЕЦ неподалік.
- Інфраструктура Кременчуцького НПЗ знищена. Уряд очікує, що раніше 2023 року відновити його роботу буде неможливо. Оскільки Кременчуцький НПЗ був ключовим елементом логістики доставки пального для споживачів, на автозаправках виникла нестача і черги з автомобілів, зрештою середня ціна на бензин суттєво зросла.