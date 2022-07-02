Окупанти проводять масові обшуки у Чаплинці – розвідка

В тимчасово окупованій Чаплинці Херсонської області російські загарбники посилюють тиск на місцевих мешканців – наразі окупанти проводять обшуки у приватних гаражах.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони у Telegram

Дослівно ГУР: "З 29 червня в селищі проводиться обшук всіх приватних гаражів. У разі відсутності власників, ворота гаража виламують за допомогою ББМ "Тигр". Обшуки проводяться дуже детально – аж до перекопування ґрунту в підвалах у пошуку тайників".

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Деталі: Також, за даними розвідки, у приміщенні колишньої комунальної аптеки окупанти організували роботу власного приватного аптечного пункту, куди ліки завозять з окупованого Криму.

Крім того, у Чаплинці розпочались жнива – весь урожай загарбники за допомогою зерновозів вивозять у напрямку Криму. Разом з цим, за даними ГУР, росіяни продовжують вивозити і зерно торішнього врожаю.

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