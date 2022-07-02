Колаборанти вже бояться ходити без охорони по вулицях Херсонщини – ССО

Через тотальний спротив окупантам на Херсонщині керівництво загарбників пересувається з охороною, у броньованих машинах та бронежилетах, повідомляють у Силах спеціальних спецоперацій.

Джерело: "Спротив"

Дослівно: "За нашими даними, російські окупанти та колаборанти бояться опору місцевого населення, який наростає у Херсонській області. Більшість зрадників не з’являються на людях, а пересуваються виключно в оточенні російських охоронців".

Деталі: За даними Спротиву, ті, хто пережив замах на своє життя, переважно лікуються в Криму, бо не довіряють місцевим лікарям

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