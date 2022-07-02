Мера Чернігова знову не випустили за кордон

Очільнику міста Чернігова Владиславу Атрошенку не дозволили перетнути кордон з Польщею на пункті пропуску "Краківець".

Джерело: Атрошенко у Facebook

Пряма мова Атрошенка: "Сьогодні (2 липня – ред.) мені, як меру Чернігова, безпідставно заборонили робочий візит до Швейцарії, на Конференцію з відновлення України та Чернігівщини зокрема…

"Прийнято рішення про відмову у перетинанні державного кордону на виїзд з України громадянину України Атрошенко" - йдеться у відповіді українських чиновників".

Деталі: Атрошенко повідомив, що відмова у виїзді дискредитує Україну й президента.

У відмові йдеться, що Атрошенко не має підстав на перетин кордону згідно з законом "Про мобілізацію" та не надав відповідних документів.

На це він відповів, що не погоджується з відмовою і йому не повідомили її причини.

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Передісторія: Перший раз Атрошенка не випустили 19 червня.