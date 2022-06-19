Мера Чернігова не випустили до Польщі

Очільнику міста Чернігова Владиславу Атрошенку не дозволили перетнути кордон із Польщею.

Джерело: мер Чернігова у Facebook

Пряма мова: "Щойно на кордоні мене не пустили до Польщі, куди я прямував на підписання угоди про партнерство та допомогу Чернігову.

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Чітко пов’язую такі дії з політичними ігрищами посадових осіб, які шкодять Чернігову та дискредитують президента".

Деталі: За словами Атрошенка, він прямував у місто Ряшів у складі делегації з чотирьох осіб. На митному пропускному пункті "Краківець" меру відмовили в перетині кордону з мотивацію – "не надав відповідних документів, які підтверджують підставу для виїзду за кордон".

Мер зазначає, що питання по документах виникли лише стосовно нього та стверджує, що мав на руках повний пакет документів, що дозволяють перетинати кордон у службових цілях.

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Те, що відбулося, Атрошенко назвав "політичною атакою на з боку одного зі співробітників Офісу президента". Через це, мовляв, йому вже намагалися заборонити відрядження в Давос.

Оприлюднені мером документи свідчать, що він категорично не згоден із таким рішенням та має намір оскаржувати його в суді.