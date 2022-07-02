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Подоляк: Ми готові до будь-яких сценаріїв з боку Білорусі

Ірина БалачукСубота, 2 липня 2022, 14:54
Михайло Подоляк. Фото з Іnstagram

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що чутки про можливий наступ з території Білорусі на Україну потрібні Росії, щоб збільшити панічні настрої серед українців.

Джерело: Подоляк в Instagram

Пряма мова Подоляка: "Щодо Білорусі. Щодо всіх цих спекуляцій, що буквально завтра чи післязавтра обов'язково розпочнеться наступ. Ми точно розуміємо, що відбувається на території Білорусі і до будь-яких сценаріїв готові. У нас все з оборонної точки зору на кордоні Україна – Білорусь готове до цього".

Деталі: За його словами, вся ця інформація потрібна Росії, щоб збільшити паніку в Україні.

Подоляк зазначив – "якщо Лукашенку потрібно довести, що білоруської армії не існує, то вони можуть це (напад на Україну – ред.) зробити".

Представник ОПУ додав, що у разі реальної загрози наступу Білорусі влада обов'язково попередить про це громадян.

Передісторія: 

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  • 1 липня стало відомо, що навчання Збройних сил Білорусі на полігонах країни вкотре продовжили. Вони триватимуть щонайменше до 9 липня.

Теми: УкраїнаБілорусь
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