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У Білорусі знову продовжили військові навчання

Ірина БалачукП'ятниця, 1 липня 2022, 13:06
У Білорусі знову продовжили військові навчання
Білоруські солдати. Фото з Telegram Міноборони Білорусі

Навчання Збройних сил Білорусі на полігонах країни продовжили щонайменше до 9 липня.

Джерело: "Беларускі Гаюн", який стежить за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі, з посиланням на графік проведення навчань

Деталі: Повідомляється, що 3 липня (День незалежності Білорусі – ред.) стане вихідним днем ​​для всіх полігонів, а для деяких вихідним також стане 2 липня.

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Загалом, навчання на білоруських полігонах продовжили так:

  • Борисівський (227-й) до 09.07;
  • Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 09.07;
  • Гозький (під Гродно) до 08.07;
  • Брестський до 09.07;
  • Ріпище (Осиповичі) до 08.07;
  • Мар'їна Гірка до 09.07;
  • Лосвідо (під Вітебськом) до 09.07;
  • Неман (під Березівкою) до 08.07;
  • Обуз-Лісовий (під Барановичами) 08.07;
  • Чепелево (під Слонімом) до 08.07;
  • Доманово (під Івацевичами) до 08.07;
  • Стрільбище під Старими Дорогами до 08.07;
  • Заслонове (під Лепелем) до 09.07.
 
Фото з Telegram "Беларускі Гаюн"

"Беларускі Гаюн" зазначає, що незважаючи на збільшення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія "як і раніше, не готова до наступальних операцій". А єдине, на чому така підготовка позитивно позначилася – то це на можливості оборонятися. Також відзначають прогрес військових у навичках пілотування.

Повідомляється, що моніторингова група "Беларускі Гаюн" продовжує стежити за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 30 травня білоруське державне видання БелТа з посиланням на військового комісара Гомельської області Андрія Кривоносова повідомило, що з 22 червня до 1 липня у Гомельській області Білорусі, що межує з Україною, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами.
  • Білорусь вже неодноразово продовжувала свої військові навчання. Спершу їх продовжили до кінця травня. 3-го червня стало відомо, що Збройні сили Білорусі продовжили навчання як мінімум до 11 червня, а згодом повідомлялося про 25 червня.

Теми: БілорусьЗбройні сили
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