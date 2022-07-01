У Білорусі знову продовжили військові навчання
Навчання Збройних сил Білорусі на полігонах країни продовжили щонайменше до 9 липня.
Джерело: "Беларускі Гаюн", який стежить за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі, з посиланням на графік проведення навчань
Деталі: Повідомляється, що 3 липня (День незалежності Білорусі – ред.) стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких вихідним також стане 2 липня.
Загалом, навчання на білоруських полігонах продовжили так:
- Борисівський (227-й) до 09.07;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 09.07;
- Гозький (під Гродно) до 08.07;
- Брестський до 09.07;
- Ріпище (Осиповичі) до 08.07;
- Мар'їна Гірка до 09.07;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 09.07;
- Неман (під Березівкою) до 08.07;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 08.07;
- Чепелево (під Слонімом) до 08.07;
- Доманово (під Івацевичами) до 08.07;
- Стрільбище під Старими Дорогами до 08.07;
- Заслонове (під Лепелем) до 09.07.
"Беларускі Гаюн" зазначає, що незважаючи на збільшення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія "як і раніше, не готова до наступальних операцій". А єдине, на чому така підготовка позитивно позначилася – то це на можливості оборонятися. Також відзначають прогрес військових у навичках пілотування.
Повідомляється, що моніторингова група "Беларускі Гаюн" продовжує стежити за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі.
Передісторія:
- 30 травня білоруське державне видання БелТа з посиланням на військового комісара Гомельської області Андрія Кривоносова повідомило, що з 22 червня до 1 липня у Гомельській області Білорусі, що межує з Україною, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами.
- Білорусь вже неодноразово продовжувала свої військові навчання. Спершу їх продовжили до кінця травня. 3-го червня стало відомо, що Збройні сили Білорусі продовжили навчання як мінімум до 11 червня, а згодом повідомлялося про 25 червня.