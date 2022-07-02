На Донеччині скорочують комендантську годину

На Донеччині скорочують тривалість комендантської години.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова: "Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині.



Від понеділка 4 липня обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00 (раніше обмеження діяли з 21.00 до 5.00 –ред.).



Закликаю всіх відповідально ставитися до обмежень. Це — питання особистої та громадської безпеки".