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На Донеччині скорочують комендантську годину

Валентина РоманенкоСубота, 2 липня 2022, 16:33
На Донеччині скорочують комендантську годину
ПАВЛО КИРИЛЕНКО. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ДОНЕЦЬКОЇ ОВА

На Донеччині скорочують тривалість комендантської години.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова: "Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині.

Від понеділка 4 липня обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00 (раніше обмеження діяли з 21.00 до 5.00 –ред.).

Закликаю всіх відповідально ставитися до обмежень. Це — питання особистої та громадської безпеки".

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Теми: Донецька областьвійна
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