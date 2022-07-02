На Донеччині скорочують комендантську годину
Субота, 2 липня 2022, 16:33
На Донеччині скорочують тривалість комендантської години.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко
Пряма мова: "Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині.
Від понеділка 4 липня обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00 (раніше обмеження діяли з 21.00 до 5.00 –ред.).
Закликаю всіх відповідально ставитися до обмежень. Це — питання особистої та громадської безпеки".
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