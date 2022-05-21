На Донеччині скоротили комендантську годину 

Військова адміністрація Донецької області встановила тривалість комендантської години з 21:00 до 5:00.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова Кириленка: "Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині.

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Закликаю всіх дотримуватися встановлених правил — це питання особистої та громадської безпеки".

Деталі: Окрім заборони перебувати на вулиці в цей час, військова адміністрація просить дотримуватися режиму світломаскування.

Із 24 квітня до 21 травня режим комендантської години на Донеччині був установлений з 20:00 до 5:00.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Із 24 лютого 2022 року російські окупанти вбили 400 цивільних осіб на території Донецької області, яка перебувала під контролем українського уряду перед вторгненням (не рахуючи Волноваху й Маріуполь).