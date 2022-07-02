Тисячі людей, в тому числі українці, беруть участь у ювілейному прайді у Лондоні

У суботу тисячі людей вийшли на вулиці британської столиці, щоб взяти участь у ювілейному, 50-му прайді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Яскравий натовп із тисяч людей зібрався або взяти участь у святі, або спостерігати за ним, утворивши феєрію з веселкових прапорів, блискіток та леліток.

Після двох років скасування через пандемію коронавірусу парад відбувся через півстоліття після першого маршу в Лондоні на честь прайду в 1972 році.

Суботня процесія пройшла схожим маршрутом, що й оригінальний, розпочавшись біля Гайд-парку та пройшовши вулицями до Вестмінстера. Після цього мав відбутися концерт на Трафальгарській площі.

Кріс Джоел-Дешілдс, один з організаторів прайду в Лондоні, сказав, що після інавгураційного заходу було зароблено "важливі" права та свободи, "але ще багато роботи попереду".

Приєднавшись до святкувань, мер Лондона Садік Хан привітав "прекрасний день" "єдності, видимості, рівності та солідарності".

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Як повідомляє Sky News, у лондонському прайді взяла участь і група жінок з українськими прапорами.

Очікувалося, що понад 600 груп ЛГБТК візьмуть участь у марші, який очолили члени Фронту звільнення геїв з прайду 1972 року.

Також були представлені організації – від благодійних організацій до університетів і екстрених служб.

Нагадаємо, минулої суботи українці і поляки виступили за мир і вимагали припинити дискримінацію ЛГБТ+ спільноти на спільному прайді у Варшаві.