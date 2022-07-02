Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Поранений прикордонник про ставлення окупантів: На захисників "Азовсталі" дивились як на воїнів

Валентина РоманенкоСубота, 2 липня 2022, 23:01
фото ДПСУ

Звільнених з окупованої території поранених захисників "Азовсталі" доправили до шпиталю, де їм нададуть необхідну медичну допомогу.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Під час обміну військовополонених 29 червня було звільнено 17 прикордонників, які героїчно обороняли Маріуполь та тримали позиції на "Азовсталі".

На оприлюдненому у суботу відео прикордонник Павло Піковець, розповідає, що пораненим дістався до "Азовсталі" 15 квітня. В облаштованому підручними засобами шпиталі на території комбінату йому дістали осколки, обробили рани та наклали гіпс.

На обстрілюваному з усіх боків підприємстві Павло залишався до централізованого виходу – 17 травня.

ВІДЕО ДНЯ

За словами прикордонника, до тих, хто був на "Азовсталі" окупанти ставились інакше.

"Вони нас поважали… Вони дивились на нас як на воїнів", - зазначив він.

Дослівно ДПСУ: "З нетерпінням чекаємо з полону усіх наших воїнів. Слава Україні! Слава її Захисникам!".

Що передувало: 29 червня сталов відомо, що в рамках найбільшого з 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 захисників "Азовсталі".

Теми: Маріупольвійна
Головне сьогодні

фото У російському Курську теж чули вибухи

відеоЗСУ завдали десятків ударів та знищили військову базу росіян у Мелітополі – мер

Зведення Генштабу: ЗСУ відбили ворожий наступ на кількох напрямках

відео, ОНОВЛЕНОВ Бєлгороді знову почули “гучні звуки” — спалахнула пожежа, є загиблі

В ОП натякнули меру Чернігова, що місто обійдеться й без нього

Зеленський розповів, що потрібно для відновлення України

Усі новини...
Маріуполь
Понад 10 тисяч маріупольців тримають у тюрмах в ОРДО – мер
Біля консульства Росії у Гданську відкрили сквер імені Героїчного Маріуполя
Окупанти почали розчищати вхід до порту Маріуполя, аби вивозити крадене зерно та метал
Останні новини
10:43
У Франції пройшли акції на підтримку американок після рішення Верховного суду США щодо абортів
10:35
Окупанти обстріляли Миколаївщину: є загиблий і руйнування
10:12
фотоРосіяни вранці вдарили ракетами по Харкову
09:46
Британська розвідка допускає, що РФ наважиться на псевдореферендум в окупованому Херсоні
09:28
У Північній Македонії відбувся протест проти поступок Болгарії для розблокування вступу до ЄС
09:24
Окупанти вже втратили майже 36 тисяч вояк та 187 гелікоптерів
09:22
Британія українською привітала ВМС України з професійним святом
09:03
фото У російському Курську теж чули вибухи
09:00
Як правильно дезінфікувати смартфон – пояснюють у ЦГЗ
08:52
відеоЗСУ завдали десятків ударів та знищили військову базу росіян у Мелітополі – мер
Усі новини...