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Поранений прикордонник про ставлення окупантів: На захисників "Азовсталі" дивились як на воїнів

Валентина РоманенкоСубота, 2 липня 2022, 23:01
Поранений прикордонник про ставлення окупантів: На захисників Азовсталі дивились як на воїнів
фото ДПСУ

Звільнених з окупованої території поранених захисників "Азовсталі" доправили до шпиталю, де їм нададуть необхідну медичну допомогу.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Під час обміну військовополонених 29 червня було звільнено 17 прикордонників, які героїчно обороняли Маріуполь та тримали позиції на "Азовсталі".

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На оприлюдненому у суботу відео прикордонник Павло Піковець, розповідає, що пораненим дістався до "Азовсталі" 15 квітня. В облаштованому підручними засобами шпиталі на території комбінату йому дістали осколки, обробили рани та наклали гіпс.

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На обстрілюваному з усіх боків підприємстві Павло залишався до централізованого виходу – 17 травня.

За словами прикордонника, до тих, хто був на "Азовсталі" окупанти ставились інакше.

"Вони нас поважали… Вони дивились на нас як на воїнів", - зазначив він.

Дослівно ДПСУ: "З нетерпінням чекаємо з полону усіх наших воїнів. Слава Україні! Слава її Захисникам!".

Що передувало: 29 червня сталов відомо, що в рамках найбільшого з 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 захисників "Азовсталі".

Теми: Маріупольвійна
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