Україна повернула 144 полонених, з них 95 захисників "Азовсталі"
В рамках найбільшого з 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 захисників "Азовсталі".
Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони
Дослівно: "Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення.
Зі 144 звільнених – 95 оборонців "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов"".
Деталі: Загалом звільнено 59 бійців Національної гвардії; 30 – Військово-морських сил; 28 – Збройних сил України; 17 – Державної прикордонної служби України; 9 – Територіальної оборони; 1 – Національної поліції України.
З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.
У ГУР зазначили, що більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.
Що передувало: 22 червня керівник української розвідки Кирило Буданов, котрий відповідає за обмін українських захисників із "Азовсталі", сказав, що "у найближий час" сподівається звільнити "значиму кількість" українських полонених.
Передісторія:
- Українські захисники Маріуполя, яких у травні вивезли з території "Азовсталі", перебували у колонії в Донецькій області. Джерела УП в українській владі твердили, що в Оленівці перебуває 2 449 українських військовослужбовців як полонені.
- Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
- У Генштабі ЗСУ заявляли, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і командирам дано наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з "Азовсталі", окрім як вийти до противника.
- 19 червня російські ЗМІ повідомили, що командирів полку "Азов" вивезли з окупованої території Донеччини в Росію для "слідчих дій". Перед цим командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію.