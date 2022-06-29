Україна повернула 144 полонених, з них 95 захисників "Азовсталі"

В рамках найбільшого з 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 захисників "Азовсталі".

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони

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Усі фото ГУР

Дослівно: "Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення.

Зі 144 звільнених – 95 оборонців "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов"".

Деталі: Загалом звільнено 59 бійців Національної гвардії; 30 – Військово-морських сил; 28 – Збройних сил України; 17 – Державної прикордонної служби України; 9 – Територіальної оборони; 1 – Національної поліції України.

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З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.

У ГУР зазначили, що більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

Що передувало: 22 червня керівник української розвідки Кирило Буданов, котрий відповідає за обмін українських захисників із "Азовсталі", сказав, що "у найближий час" сподівається звільнити "значиму кількість" українських полонених.

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