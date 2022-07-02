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Зеленський розповів, що потрібно для відновлення України

Катерина ТищенкоСубота, 2 липня 2022, 23:12
Володимир Зеленський, фото ОП

Для відновлення українських територій після російської агресії потрібні будуть колосальні інвестиції, і це можливість показати себе для інших держав і компаній.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Деталі: Зеленський нагадав, що в понеділок у Лугано в Швейцарії відбудеться спеціальна конференція щодо відновлення України, на якій Україна представить свій план.

Пряма мова: "Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя – безпечну, сучасну, зручну, безбар’єрну.

Для цього потрібні колосальні інвестиції, мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції, звичайно, реформи. Вже в понеділок Україна представить у Лугано національний погляд, як все це реалізувати.

Це найбільший економічний проєкт у Європі нашого часу і надзвичайні можливості показати себе для кожної держави, для кожної компанії, які ми запросимо працювати в Україну".

Більше деталей: Зеленський повідомив, що територія 10 областей постраждала від бойових дій після 24 лютого. За цей час вдалося звільнити 1027 міст і селищ. Ще 2610 поки перебуває під російською окупацією, і більшість з них потребують відбудови.

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"Сотні з них російська армія повністю зруйнувала, їх фактично треба будувати заново. Але, окрім цього, десятки міст в інших областях України зазнали ракетних ударів. Сотні підприємств знищені. Серед них є й складні, дуже небезпечні виробництва", - констатував він.

Зеленський підкреслив, що Україна вже почала відновлювати нормальне життя на звільнених територіях, "але реалізувати такий масштабний проєкт по всій країні, дати нові стандарти безпеки, перш за все, нову якість життя можна тільки залучивши міжнародні можливості".

Що передувало: Як писала раніше УП, антикризовий план для України, над яким працює Національна рада відновлення, може передбачати переформатування уряду та скорочення кількості міністерств із 20-ти до 12-ти. 

Перша публічна презентація цього українського "плану Маршалла" планується на інвестконференції у швейцарському Лугано 4 липня.

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Теми: Зеленськийміжнародна спільнотабудівництво
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