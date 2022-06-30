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План "перезапуску України" може включати скорочення міністерств – джерела

Олена РощінаЧетвер, 30 червня 2022, 09:09
Кабінет міністрів України, фото Getty Images

Антикризовий план для України, над яким працює Національна рада відновлення, може передбачати переформатування уряду та скорочення кількості міністерств із 20-ти до 12-ти.

Джерело: стаття "Кабмін миру і війни. Як Зеленський переріс свій уряд" на "Українській правді"

Деталі: За даними "Української правди", Кабінет міністрів і прем’єр-міністр Денис Шмигаль отримали від президента Володимира Зеленського задачу написати реалістичний комплексний план перезапуску держави. 

Цей план напрацьовується у створеній у квітні Нацраді відновлення, якою спільно керують прем’єр-міністр Денис Шмигаль та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Перша публічна презентація цього українського "плану Маршалла" планується на інвестконференції у швейцарському Лугано 4 липня.

Загалом там має бути представлено кілька речей. 

Перша – проєкт переформатування уряду, яким займається міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Ця реформа передбачає галузеве об’єднання міністерств і відчутне скорочення чиновницького складу в об’єднаних органах.

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Наприклад, пропонується скоротити кількість міністерств із нинішніх 20 до 12, об’єднавши, наприклад, Мінрегіон з МінТОТ і Мінінфраструктури, а Мінмолодьспорту з Мінкультом та Міносвіти тощо. 

 

Крім того у Лугано повезуть перелік інвестиційних проектів в Україні, за які відповідає глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков. Цю частину в команді Зеленського жартома називають "Дуже великим будівництвом".

За даними УП з оточення президента, у цих проєктах немає справді проривних ідей – і це розчаровує Зеленського. 

Теми: Кабінет міністрівУкраїнаЗеленський
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