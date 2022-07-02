В ОП натякнули меру Чернігова, що місто обійдеться й без нього

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у відповідь на заяву мера Чернігова Владислава Атрошенка про безпідставну заборону робочої поїздки за кордон зазначив, що можуть знайтися шляхи допомогти містам і громадам без деяких мерів.

Джерело: Тимошенко у Telegram

Дослівно: "Мери деяких міст обурюються, що їх не випускають за кордон.

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По-перше, нагадую для тих, хто забув – в Україні йде війна! Особливо це стосується прикордонних регіонів та тих що ще зовсім нещодавно були окупованими. Небезпека не минула!

Займіться вже громадами, щоб вас нарешті побачили люди, а ви їх проблеми. Для тих, для кого сигнал не зрозумілий, знайдуться інші шляхи, як допомогти громадам і містам. Без вас".

Що передувало: У суботу меру Чернігова Владиславу Атрошенку вдруге не дозволили перетнути кордон. Він збирався взяти участь у конференції з відновлення України, що відбудеться в понеділок у Швейцарії.