Єврокомісія запропонувала план скорочення споживання газу в ЄС на 15%

Європейська комісія запропонувала новий законодавчий інструмент і Європейський план скорочення попиту на газ, щоб скоротити використання газу в Європі на 15% до наступної весни.

Про це йдеться у заяві на сайті ЄК, пише "Європейська правда".

Комісія пропонує новий регламент, який встановить ціль для всіх держав-членів щодо скорочення попиту на газ на 15% у період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року.

Новий регламент також надасть Комісії можливість оголосити, після консультації з державами-членами, "союзне попередження" щодо безпеки постачання, встановлюючи обов’язкове скорочення попиту на газ для всіх держав-членів.

Таке попередження може бути активовано, коли існує значний ризик серйозного дефіциту газу або надзвичайно високого попиту на газ. Держави-члени повинні оновити свої національні плани на випадок надзвичайних ситуацій до кінця вересня, щоб показати, як вони мають намір досягти цілі скорочення, і кожні два місяці звітувати Комісії про прогрес.

Щоб допомогти державам-членам забезпечити необхідні скорочення попиту, Комісія також ухвалила Європейський план скорочення попиту на газ, який визначає заходи, принципи та критерії скоординованого скорочення попиту.

План спрямований на заміну газу іншими видами палива та загальну економію енергії в усіх секторах. Він має на меті захистити постачання домогосподарствам та основним користувачам, таким як лікарні, а також галузям промисловості, які є вирішальними для забезпечення економіки основними продуктами та послугами, а також для ланцюгів постачання та конкурентоспроможності ЄС.

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Перш ніж розглядати скорочення постачань, держави-члени повинні вичерпати всі можливості заміни палива, необов’язкові схеми економії та альтернативні джерела енергії. Там, де це можливо, слід надавати пріоритет переходу на відновлювані джерела енергії або більш чисті варіанти. Однак перехід на вугілля, нафту чи атомну енергетику може бути необхідним як тимчасовий захід, якщо це дозволить уникнути тривалого використання газу.

Ринкові заходи можуть зменшити ризики для суспільства та економіки. Наприклад, держави-члени можуть запровадити системи аукціонів або тендерів, щоб стимулювати промисловість до скорочення споживання енергії.

Іншим важливим принципом енергозбереження є скорочення опалення та охолодження. Комісія настійно закликає всі держави-члени розпочати інформаційні кампанії для широкомасштабного сприяння скороченню опалення та охолодження, а також запровадити "Повідомлення ЄС про збереження енергії", що містить численні варіанти короткострокової економії. Як приклад, держави-члени могли б зобов’язати цільове зниження опалення та охолодження в будівлях, якими керують органи державної влади.

Раніше у вівторок Bloomberg з посиланням на єврокомісара з питань бюджету Йоганнеса Гана повідомило, що Європейська комісія не очікує відновлення роботи трубопроводу після ремонту.

Напередодні ЗМІ повідомили, що "Газпром" оголосив форсмажор щодо постачання газу в Європу щонайменше одному великому споживачеві.

Минулого тижня уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

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