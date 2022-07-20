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П'яний прихильник "русского міра" скоїв ДТП у Києві і погрожував патрульним "московитами"

Валентина РоманенкоСереда, 20 липня 2022, 18:08
фото патрульної поліції

Нетверезий прихильник "русского міра" скоїв ДТП та поїхав з місця пригоди — патрульні затримали втікача та оформили адмінматеріали.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Деталі: Вказано, що 19 липня на проспекті Леся Курбаса охоронці порядку стали очевидцями автопригоди. Автомобіль Dacia зіткнувся з автомобілем Mercedes та поїхав геть з місця події.

Інспектори зупинили втікача, той мав ознаки алкогольного сп'яніння. На вимогу поліцейських пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння водій відмовився.

За допомогою інформаційних баз патрульні дізналися, що громадянин уже притягався до адміністративної відповідальності за водіння у нетверезому стані й був позбавлений судом права керування.

На 45-річного кермувальника інспектори склали адмінпротоколи за кількома статтями: нетверезе керування транспортним засобом, порушення ПДР, залишення місця ДТП та винесли постанову про керування авто, бувши позбавленим такого права судом.

Дослівно поліція: "Під час оформлення адмінматеріалів затриманий активно проявляв підтримку окупаційних дій ворога та стверджував, що після захоплення всієї території України московити наведуть лад.

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Тож патрульні останнього доставили до Святошинського управління поліції та передали співробітникам СБУ для перевірки".

Теми: КиївДТПполіція
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