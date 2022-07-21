Британія заборонила імпорт золота з РФ, відмовляється від вугілля та нафти

Велика Британія з 10 серпня заборонить імпорт російського вугілля, а з 31 грудня відмовиться від російської нафти.

Відповідна поправка в рамках санкційного режиму проти Росії набрала чинності 21 липня, пише "Європейська правда" із посиланням на інформацію британського уряду.

Ця поправка забороняє імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та продуктів з вугілля та золота, а також придбання, постачання та доставку, прямо чи опосередковано, цих товарів.

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Вона також забороняє надання технічної допомоги, фінансових послуг і коштів, а також брокерські послуги, пов’язані з цими товарами.

Заборона на імпорт золота набула чинності 21 липня, заборона на імпорт вугілля почне діяти 10 серпня 2022 року, а заборона на імпорт нафти почне діяти 31 грудня 2022 року.

Нагадаємо, Німеччина повністю припинить закуповувати російське вугілля 1 серпня та російську нафту 31 грудня.

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