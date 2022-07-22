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Ворог бив по Сумщині з мінометів і САУ

Ольга Глущенко П'ятниця, 22 липня 2022, 00:16
наслідки обстрілів, фото: telegram Живицького

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про обстріли області 21 липня.

Джерело: Живицький у Telegram

Деталі: Після 14 години росіяни били по Білопільській громаді із САУ – 11 прильотів та ще 6 – з міномету.

Зноб-Новгородська громада: о 17 годині розпочався мінометний обстріл, 10 прильотів.

О 19 годині почався вогонь з мінометів та артилерії по території Шалигінського заказника однойменної громади.

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Теми: Сумська областьвійнаобстріл
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