Ворог бив по Сумщині з мінометів і САУ
П'ятниця, 22 липня 2022, 00:16
Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про обстріли області 21 липня.
Джерело: Живицький у Telegram
Деталі: Після 14 години росіяни били по Білопільській громаді із САУ – 11 прильотів та ще 6 – з міномету.
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Зноб-Новгородська громада: о 17 годині розпочався мінометний обстріл, 10 прильотів.
О 19 годині почався вогонь з мінометів та артилерії по території Шалигінського заказника однойменної громади.