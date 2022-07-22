У Держдумі заговорили про приєднання Придністров'я "у найближчій перспективі"

У Державній думі РФ заявили, що бажання невизнаного Придністров'я увійти до складу Росії слід розглядати серйозно.

Про це у коментарі кремлівському агентству РІА Новості заявив член комітету Держдуми з міжнародних справ Дмітрій Бєлік, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Придністров'я - той анклав Молдови, який не хоче бути з Румунією і водночас з радістю прийняв у себе російський миротворчий контингент", - сказав Бєлік.

Раніше глава МЗС невизнаного Придністров'я Віталій Ігнатьєв також в інтерв'ю кремлівським ЗМІ заявив про намір влади домагатися незалежності з подальшим приєднанням до Росії.

"Так що пропозиція Придністров'я про приєднання до Росії – це не якесь неоглядне і далеке майбутнє, скоріше, цей напрямок у найближчій перспективі. І тому що там живуть російськомовні люди, близькі нам по духу, ми повинні розглядати цю пропозицію всерйоз", - додав депутат.

У Бюро реінтеграції Молдови прокоментували заяву Ігнатьєва і наголосили, що реінтеграція країни є основною метою переговорів щодо врегулювання придністровського конфлікту, пише Newsmaker.

"Всі міжнародні партнери та конституційна влада рішуче підтримують формулу мирного врегулювання придністровського конфлікту, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявили у відомстві.

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Нагадаємо, 21 липня Міністерство закордонних справ Молдови підтвердило, що не дозволило в’їзд на територію країни російським військовим з так званої оперативної групи (ОГРВ), що базується в Придністров’ї.

Молдова вважає присутність ОГРВ у Придністров’ї незаконною і вимагає її виведення. Раніше російські військові могли здійснювати ротацію через сухопутний коридор України, але з 2014 року такої можливості в них немає.

Сама по собі ОГРВ є досить нечисленною: два мотострілецьких батальйони плюс підрозділ управління. Загалом це – від 1500 до 1700 військовослужбовців РФ. Переважна більшість складу ОГРВ комплектується з місцевих жителів, які мають російське громадянство.

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