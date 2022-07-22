Німеччина більше не може довіряти РФ – Шольц про російський газ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у п’ятницю заявив, що з огляду на останні події Росія не є надійним постачальником газу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

На пресконференції Шольц заявив, що постачання газу з Росії не буде більш безпечним, ніж воно є зараз – в умовах, коли Москва обмежила потужності "Північного потоку-1" до 40%.

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"Саме тому ми віддаємо перевагу надійності", – додав німецький канцлер, згадавши про анонсовані напередодні міністром економіки Робертом Габеком заходи в енергетиці.

Нагадаємо, вранці 21 липня Росія відновила постачання газу через "Північний потік-1" після планових технічних робіт - попри побоювання, що їх з політичних міркувань можуть розтягнути на невизначений термін. Але постачання газу тримається на рівні 40% потужності трубопроводу.

Однією з причин обмежененя постачання газу Москва називала блокування повернення турбіни "Північного потоку", яка перебувала на ремонті в Канаді. Уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини.

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Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що турбіна застрягла у дорозі через те, що Москва поки не надала необхідні для перевезення в Росію документи – зокрема подробиці того, коли саме її потрібно ввезти і через який митний пункт.

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