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Зеленський перерахував "плюси" від підписаної угоди щодо зерна

Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 липня 2022, 22:54
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що підписана у п’ятницю угода про розблокування українських портів для експорту зерна цілком відповідає інтересам України, і наша країна має повний контроль над своїми портами.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Текст підписаного сьогодні документа опублікований, і кожен може ознайомитися з його пунктами. Вони цілком відповідають інтересам України".

"Зараз не тільки можемо відновити роботу наших портів на Чорному морі, але й зберігаємо для них потрібний захист. Це відпрацьовано з нашими військовими і з нашою розвідкою. Військові запевнили мене у стовідсотковому контролі підходів до наших портів".

Деталі: Зеленський підкреслив, що після підписання угоди близько 20 мільйонів тонн торішнього врожаю зернових підуть на експорт. Цьогорічний врожай, який уже збирається, також можна буде реалізувати.

"У нас зараз уже в наявності зерна приблизно на 10 мільярдів доларів", - повідомив він.

Також, за словами президента, нарешті є шанс не допустити глобальної катастрофи – "голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема в країнах, які нам допомагають".

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Крім того, зазначив Зеленський, підписання угоди є черговою демонстрацією того, що Україна здатна вистояти у війні з Росією.

Він підкреслив, що в територіальних водах України все буде контролюватися саме нашою державою.

Пряма мова: "І для всіх зрозуміло, що з боку Росії можуть бути якісь там провокації, якісь намагання дискредитувати українські та міжнародні зусилля. Але ми довіряємо ООН. Тепер це їхня відповідальність і наших міжнародних партнерів – гарантувати дотримання домовленостей".

Що передувало: У Стамбулі в п'ятницю відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна. 

Ініціатива, підписана представниками Туреччини, ООН та України, має бути затверджена Кабміном та оприлюднена у повному обсязі. Такий самий документ окремо підписали представники Туреччини, ООН та Росії. З українського боку документ підписав міністр інфраструктури Олександр Кубраков. З російської сторони ініціативу підписав міністр оборони Сергій Шойгу.

Теми: Зеленськийзернопорти
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