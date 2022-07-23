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Welt: уряд Німеччини затримує обіцяні постачання зброї, в тому числі системи Iris-T

"Європейська правда"Субота, 23 липня 2022, 13:38
Зенітно-ракетний комплекс Iris-T SLM. Фото diehl.com

Обіцяні урядом Німеччини постачання зброї Україні явно затримуються, зокрема, зенітно-ракетні комплекси Iris-T SLM.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Welt.

За даними видання, яке посилається на урядові кола у Києві, на початку липня український уряд подав заявку на купівлю 11 комплексів Iris-T SLM у збройової компанії Diehl Defense.

Міністерство економіки в Берліні позитивно відреагувало на заявку і направило її до Федеральної ради безпеки. За три тижні рішення так і не було ухвалено.

Рада, яка засідає у закритому режимі і до якої входять дев'ять міністрів, які займаються зовнішньою політикою та політикою безпеки, у всіх випадках або не погоджувалась, або погоджувалась з небажанням на постачання зброї.

Одна система Iris-T коштує близько 140 мільйонів євро, а за одинадцять одиниць потрібно заплатити 1,5 мільярда євро. Україна хоче закуповувати зброю у збройової компанії Diehl Defense.

На початку червня канцлер Олаф Шольц пообіцяв Україні постачання такої зброї у "найближчі тижні". Тим часом, за інформацією з Києва, постачання очікується лише до кінця року.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, уряд Німеччини раніше опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

Теми: НімеччинаУкраїназброя
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