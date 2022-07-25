Британська розвідка вказала на дилему, перед якою стоїть командування РФ
Британська розвідка відзначає, що російські військові продовжують стикатися з дилемою посилення наступу на сході чи зміцнення оборони на заході.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
"На Донбаському та Херсонському напрямках тривають безрезультатні бої. Російські командири продовжують стикатися з дилемою, чи посилити наступ на сході, чи зміцнити оборону на заході", - йдеться в огляді.
Крім того, британська розвідка відзначає проблеми окупантів з військовою технікою.
Зазначається, що 18 липня 2022 року розвідка ідентифікувала російський завод з ремонту та ремонту військової техніки поблизу Барвінок Бєлгородської області Росії, за 10 км від кордону з Україною.
Там було щонайменше 300 пошкоджених машин, у тому числі основні бойові танки, бронетранспортери та вантажівки загальної підтримки.
"На додаток до добре задокументованих кадрових проблем, Росія, ймовірно, продовжує боротися з вилученням і ремонтом тисяч бойових машин, які були пошкоджені під час дій в Україні", - йдеться в огляді.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 July 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 25, 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zf26RycMYw
Як повідомлялося, британська розвідка вважає, що глава МЗС РФ Сергєй Лавров заговорив про "розширення географії" війни через підготовку Росією ґрунту для проведення нових "референдумів" за межами Луганщини та Донеччини.