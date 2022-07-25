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Британська розвідка вказала на дилему, перед якою стоїть командування РФ

"Європейська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 09:49
Мапа війни станом на 22.07.2022, UK Ministry of Defence

Британська розвідка відзначає, що російські військові продовжують стикатися з дилемою посилення наступу на сході чи зміцнення оборони на заході.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"На Донбаському та Херсонському напрямках тривають безрезультатні бої. Російські командири продовжують стикатися з дилемою, чи посилити наступ на сході, чи зміцнити оборону на заході", - йдеться в огляді.

Крім того, британська  розвідка відзначає проблеми окупантів з військовою технікою.

Зазначається, що 18 липня 2022 року розвідка ідентифікувала російський завод з ремонту та ремонту військової техніки поблизу Барвінок Бєлгородської області Росії, за 10 км від кордону з Україною.

Там було щонайменше 300 пошкоджених машин, у тому числі основні бойові танки, бронетранспортери та вантажівки загальної підтримки.

"На додаток до добре задокументованих кадрових проблем, Росія, ймовірно, продовжує боротися з вилученням і ремонтом тисяч бойових машин, які були пошкоджені під час дій в Україні", - йдеться в огляді.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, британська розвідка вважає, що глава МЗС РФ Сергєй Лавров заговорив про "розширення географії" війни через підготовку Росією ґрунту для проведення нових "референдумів" за межами Луганщини та Донеччини.

Теми: війнаРосіярозвідка
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