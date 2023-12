Британська розвідка вказала на дилему, перед якою стоїть командування РФ

Британська розвідка відзначає, що російські військові продовжують стикатися з дилемою посилення наступу на сході чи зміцнення оборони на заході.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"На Донбаському та Херсонському напрямках тривають безрезультатні бої. Російські командири продовжують стикатися з дилемою, чи посилити наступ на сході, чи зміцнити оборону на заході", - йдеться в огляді.

Крім того, британська розвідка відзначає проблеми окупантів з військовою технікою.

Зазначається, що 18 липня 2022 року розвідка ідентифікувала російський завод з ремонту та ремонту військової техніки поблизу Барвінок Бєлгородської області Росії, за 10 км від кордону з Україною.

Там було щонайменше 300 пошкоджених машин, у тому числі основні бойові танки, бронетранспортери та вантажівки загальної підтримки.

"На додаток до добре задокументованих кадрових проблем, Росія, ймовірно, продовжує боротися з вилученням і ремонтом тисяч бойових машин, які були пошкоджені під час дій в Україні", - йдеться в огляді.

