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Британська розвідка вказала на дилему, перед якою стоїть командування РФ

"Європейська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 09:49
Британська розвідка вказала на дилему, перед якою стоїть командування РФ
Мапа війни станом на 22.07.2022, UK Ministry of Defence

Британська розвідка відзначає, що російські військові продовжують стикатися з дилемою посилення наступу на сході чи зміцнення оборони на заході.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"На Донбаському та Херсонському напрямках тривають безрезультатні бої. Російські командири продовжують стикатися з дилемою, чи посилити наступ на сході, чи зміцнити оборону на заході", - йдеться в огляді.

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Крім того, британська  розвідка відзначає проблеми окупантів з військовою технікою.

Зазначається, що 18 липня 2022 року розвідка ідентифікувала російський завод з ремонту та ремонту військової техніки поблизу Барвінок Бєлгородської області Росії, за 10 км від кордону з Україною.

Там було щонайменше 300 пошкоджених машин, у тому числі основні бойові танки, бронетранспортери та вантажівки загальної підтримки.

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"На додаток до добре задокументованих кадрових проблем, Росія, ймовірно, продовжує боротися з вилученням і ремонтом тисяч бойових машин, які були пошкоджені під час дій в Україні", - йдеться в огляді.

Як повідомлялося, британська розвідка вважає, що глава МЗС РФ Сергєй Лавров заговорив про "розширення географії" війни через підготовку Росією ґрунту для проведення нових "референдумів" за межами Луганщини та Донеччини.

Теми: війнаРосіярозвідка
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