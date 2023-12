Британская разведка указала на дилемму, перед которой стоит командование РФ

Британская разведка отмечает, что российские военные продолжают сталкиваться с дилеммой усиления наступления на востоке или укрепления обороны на западе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

"На Донбасском и Херсонском направлениях продолжаются безрезультатные бои. Российские командиры продолжают сталкиваться с дилеммой, усилить ли наступление на востоке, или укрепить оборону на западе", - говорится в обзоре.

Кроме того, британская разведка отмечает проблемы оккупантов с военной техникой.

Отмечается, что 18 июля 2022 разведка идентифицировала российский завод по ремонту и ремонту военной техники вблизи Барвинок Белгородской области России, в 10 км от границы с Украиной.

Там было по меньшей мере 300 поврежденных машин, включая основные боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общей поддержки.

"В дополнение к хорошо задокументированным кадровым проблемам, Россия, вероятно, продолжает бороться с изъятием и ремонтом тысяч боевых машин, поврежденных во время действий в Украине", - говорится в обзоре.

