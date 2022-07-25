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Британская разведка указала на дилемму, перед которой стоит командование РФ

"Европейская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 09:49
Британская разведка указала на дилемму, перед которой стоит командование РФ
Карта войны по состоянию на 22.07.2022, UK Ministry of Defence

Британская разведка отмечает, что российские военные продолжают сталкиваться с дилеммой усиления наступления на востоке или укрепления обороны на западе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

"На Донбасском и Херсонском направлениях продолжаются безрезультатные бои. Российские командиры продолжают сталкиваться с дилеммой, усилить ли наступление на востоке, или укрепить оборону на западе", - говорится в обзоре.

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Кроме того, британская разведка отмечает проблемы оккупантов с военной техникой.

Отмечается, что 18 июля 2022 разведка идентифицировала российский завод по ремонту и ремонту военной техники вблизи Барвинок Белгородской области России, в 10 км от границы с Украиной.

Там было по меньшей мере 300 поврежденных машин, включая основные боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общей поддержки.

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"В дополнение к хорошо задокументированным кадровым проблемам, Россия, вероятно, продолжает бороться с изъятием и ремонтом тысяч боевых машин, поврежденных во время действий в Украине", - говорится в обзоре.

Как сообщалось, британская разведка считает, что глава МИД РФ Сергей Лавров заговорил о "расширении географии" войны из-за подготовки Россией почвы для проведения новых "референдумов" за пределами Луганщины и Донетчины.

Темы: войнаРосcияразведка
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