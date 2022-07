Уряд оприлюднив директиви, за якими Україна вела переговори по зерну у Стамбулі

Уряд оприлюднив директиви, якими українська делегація керувалася у Стамбулі під час багатосторонніх переговорів з підготовки та узгодження проєкту Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів.

Окрім вказівки керуватися Конституцією та законами України, забезпечувати захист національних інтересів України, використовуючи переговорний процес для посилення міжнародного авторитету держави та забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі, українська делегація також мала упереджувати, не допускати та блокувати можливі кроки російської або будь-якої іншої сторони, спрямовані на легітимізацію рішення про визнання окремих районів Донецької та Луганської областей України, також спроби анексії Криму і Севастополя.

Українська сторона мала також звертати увагу, що Генеральна Асамблея ООН підтвердила відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та територіальних вод, а також наголошувати, що триваюча агресія Російської Федерації проти України є порушенням Статуту ООН, а її вторгнення на суверенну територію України із застосуванням сили проти України та подальші погрози є нічим іншим, як війною проти нашої держави;

Крім того, серед вказівок для української делегаці були наполягання на використанні в офіційних документах, повідомленнях, публікаціях, інформаційних матеріалах та доповідях в рамках переговорів, в тому числі щодо відповідних статистичних даних, які стосуються Російської Федерації або були надані Російською Федерацією, а також які розміщуються та використовуються на офіційних інтернет-ресурсах та інтернет-платформах ООН:

- формулювання "війна"/"war" та "вторгнення"/"invasion" при згадуванні триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України та подальших погроз нашій державі відповідно до заяв та позиції Генерального секретаря ООН;

- формулювання "Автономна Республіка Крим та м. Севастополь, Україна, тимчасово окуповані Російською Федерацією"/"Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine, temporarily occupied by the Russian Federation" при згадуванні Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

- формулювання "тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях"/"temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions" при згадуванні тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей;

- формулювання "окупаційна влада Російської Федерації"/"occupying authorities of the Russian Federation" при згадуванні структур Російської Федерації та їх представників в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі;

- формулювання "російська окупаційна адміністрація"/"Russian occupation administration" при згадуванні структур Російської Федерації та їх представників в тимчасово окупованих окремих районах Донецької та Луганської областей.

