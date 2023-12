Кабмин обнародовал директивы, по которым Украина вела переговоры по зерну в Стамбуле

Правительство обнародовало директивы, которыми украинская делегация руководствовалась в Стамбуле во время многосторонних переговоров по подготовке и согласованию проекта Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов.

Кроме указания руководствоваться Конституцией и законами Украины, обеспечивать защиту национальных интересов Украины, используя переговорный процесс для усиления международного авторитета государства и обеспечения безопасности судоходства в Черном море, украинская делегация должна предупреждать, не допускать и блокировать возможные шаги российской или любой другой стороны, направлены на легитимизацию решения о признании отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а также попытки аннексии Крыма и Севастополя.

Украинская сторона должна обращать внимание, что Генеральная Ассамблея ООН подтвердила приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод, а также подчеркивать, что продолжающаяся агрессия Российской Федерации против Украины является нарушением Устава ООН, а ее вторжение на суверенную территорию Украины с применением силы против Украины и дальнейшие угрозы не что иное, как война против нашего государства;

- формулировка "война"/"war" и "вторжение"/"invasion" при упоминании продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и последующих угроз нашему государству в соответствии с заявлениями и позициями Генерального секретаря ООН;

- формулировка "Автономная Республика Крым и г. Севастополь, Украина, временно оккупированные Российской Федерацией"/"Autonomous Republic of Crimea and city of Sevastopol, Ukraine, temporarily occupied by the Russian Federation" при упоминании Автономной Республики Крым и г. Севастополя;

- формулировка "временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях"/"temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions" при упоминании временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

- формулировка "оккупационная власть Российской Федерации"/"occupying authorities of the Russian Federation" при упоминании структур Российской Федерации и их представителей в Автономной Республике Крым и г. Севастополе;

- формулировка "российская оккупационная администрация"/"Russian occupation administration" при упоминании структур Российской Федерации и их представителей во временно оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

