На Запоріжжі та Херсонщині окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) на основі зібраних даних зробили висновок, що загарбники на Запоріжжі та Херсонщині укріплюють позиції в очікуванні контрнаступу української армії.

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська досягли незначних територіальних здобутків на південь від Бахмута 25 липня, але в основному страждають від тих самих обмежень, які раніше заважали їм швидко завоювати значні позиції під час наступальних операцій у Луганській області.

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На відео з геолокації в соціальних мережах від 25 липня видно, що війська приватної військової компанії "Групи Вагнера" (ПВК) просунулися до Новолуганського, а російські та українські джерела відзначають, що російські війська контролюють територію Вугледарської електростанції на північній околиці Новолуганського, ймовірно, в результаті контрольованого відходу українських військ із цього району.

Російські Telegram-канали почали повідомляти про спроби росіян просунутися на Новолуганське ще 25 травня, тобто російські війська два місяці безуспішно атакували це єдине місце. Новолуганське не є ані великим населеним пунктом, ані характеризується особливо складним рельєфом, але російські війська тижнями стояли біля нього.

Захоплення Новолуганського та Вугледарської ГЕС не створить зручного виступу, по якому російські війська зможуть просуватися на північ у напрямку Бахмута.

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Захоплення Росією Новолуганського та Вугледарської електростанції, з іншого боку, вирівнює лінію української оборони, тим самим обмежуючи перевагу, яку окупація цих районів дає російським військам.

Російські війська навряд чи зможуть ефективно використати захоплення Новолуганського для взяття Бахмута, а постійні тактичні та оперативні обмеження, з якими вони стикаються на полі бою, ймовірно, сприятимуть кульмінації наступу на Донбасі до захопленням Бахмута, Слов’янська чи будь-якого іншого великого міста Донецької області.

Ключові висновки аналітиків інституту: