ЄС вважає політично мотивованим останнє скорочення поставок газу Росією

Заява російського монополіста "Газпрому" про подальше скорочення постачань газу до Європи цього тижня є політично мотивованою і не має технічних підстав.

Про це заявила у вівторок єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, прибувши на зустріч міністрів енергетики ЄС у вівторок, повідомляє Європейська правда".

Сімсон прокоментувала заяву "Газпрому" про те, що він скоротив постачання газу через трубопровід "Північний потік-1" через необхідність зупинити роботу турбіни.

"Ми знаємо, що технічних причин для цього немає. Це політично вмотивований крок, і ми маємо бути до цього готові. І саме тому попереджувальне зниження нашого попиту на газ є мудрою стратегією", - сказала Сімсон.

Єврокомісар очікує, що міністри енергетики на зустрічі у вівторок домовляться про надзвичайні правила ЄС, які вимагають від країн обмежити попит на газ.

Сімсон також підкреслила, що заява "Газпрому" про подальше скорочення постачання газу змушує ЄС готуватися до припинення постачань з Росії будь-якої миті.

Аналогічну заяву напередодні зробила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, відзначивши, що Росія не є надійним енергопостачальником і ЄС має бути готовим до повної зупинки поставок російського газу рано чи пізно.

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За даними ЗМІ, представники країн ЄС в загальних рисах погодили план Єврокомісії щодо скорочення споживання газу, але буде низка винятків.