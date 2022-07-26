ЄС позитивно оцінив виконання Україною Угоди про асоціацію до початку війни

Європейський Союз у вівторок опублікував щорічний звіт про виконання Україною Угоди про асоціацію, в якому позитивно оцінив кроки, здійснені Києвом на шляху до європейської інтеграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Європейської комісії.

Зазначається, що звіт охоплює впровадження Україною реформ у межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з моменту опублікування останнього звіту 1 грудня 2020 року до початку військової агресії Росії 24 лютого 2022 року.

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"Незважаючи на виклики, зокрема з боку Росії, Україна зробила важливі кроки в імплементації Угоди про асоціацію. Реформи, здійснені на сьогоднішній день у цьому контексті, дозволяють Україні з упевненістю розпочати новий етап відносин з ЄС після рішення Європейської Ради про надання Україні статусу країни-кандидата. Нелегітимна та неспровокована військова агресія Росії проти України не завадить ЄС підтримати програму реформ в Україні", – запевнив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

У звіті зазначається, що Україна зазнала виклику через дестабілізуючі дії Росії, війну на сході та пандемію коронавірусу, але попри це продовжує надавати пріоритет асоціації та подальшій інтеграції з ЄС, а ключові реформи набули нового імпульсу.

У сфері правосуддя, верховенства права та боротьби з корупцією відбулося кілька позитивних зрушень, зокрема ухвалення ключових законів, спрямованих на реформування Вищої ради юстиції та відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створення Бюро економічної безпеки, ухвалення процедури обрання керівника Національного антикорупційного бюро. Серед важливих невирішених викликів – термінова реформа Конституційного Суду та обрання нового керівника САП. Ще одним значним кроком у реформуванні системи боротьби з тяжкими економічними та фінансовими злочинами в Україні було створено Бюро економічної безпеки (БЕЗ).

відбулося кілька позитивних зрушень, зокрема ухвалення ключових законів, спрямованих на реформування Вищої ради юстиції та відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створення Бюро економічної безпеки, ухвалення процедури обрання керівника Національного антикорупційного бюро. Серед важливих невирішених викликів – термінова реформа Конституційного Суду та обрання нового керівника САП. Ще одним значним кроком у реформуванні системи боротьби з тяжкими економічними та фінансовими злочинами в Україні було створено Бюро економічної безпеки (БЕЗ). У сфері державного управління уряд України ухвалив нову стратегію відповідно до принципів ОЕСР та Європейського державного управління, а також відновив прийом на державну службу на основі конкурсу. Водночас втручання уряду в управління державною енергетичною компанією "Нафтогаз" викликало занепокоєння щодо проведення реформи корпоративного управління державних підприємств.

уряд України ухвалив нову стратегію відповідно до принципів ОЕСР та Європейського державного управління, а також відновив прийом на державну службу на основі конкурсу. Водночас втручання уряду в управління державною енергетичною компанією "Нафтогаз" викликало занепокоєння щодо проведення реформи корпоративного управління державних підприємств. Фінансовий сектор України залишався прибутковим, незважаючи на вплив кризи COVID-19, проте події в Національному банку України викликали занепокоєння щодо незалежності центрального банку та банківського нагляду.

України залишався прибутковим, незважаючи на вплив кризи COVID-19, проте події в Національному банку України викликали занепокоєння щодо незалежності центрального банку та банківського нагляду. В енергетичній сфері український оптовий ринок електроенергії продовжував працювати з деякими ознаками викривлень і маніпулювання ринком. Водночас у березні 2022 року Україна досягла стратегічної мети підключення української енергомережі до континентальної європейської мережі CEN.

український оптовий ринок електроенергії продовжував працювати з деякими ознаками викривлень і маніпулювання ринком. Водночас у березні 2022 року Україна досягла стратегічної мети підключення української енергомережі до континентальної європейської мережі CEN. В екологічних реформах у 2021 році прогрес загалом був незначним. Однак у сфері кліматичних дій Україна ухвалила та подала свій Національно визначений внесок до Паризької угоди та Національної стратегії з адаптації до зміни клімату. Розпочато діалог між Україною та ЄС щодо "зеленого курсу" ЄС та зеленої трансформації України, а також відбулися дві розширені робочі сесії в Брюсселі та Києві.

у 2021 році прогрес загалом був незначним. Однак у сфері кліматичних дій Україна ухвалила та подала свій Національно визначений внесок до Паризької угоди та Національної стратегії з адаптації до зміни клімату. Розпочато діалог між Україною та ЄС щодо "зеленого курсу" ЄС та зеленої трансформації України, а також відбулися дві розширені робочі сесії в Брюсселі та Києві. Україна продовжує досягати значних успіхів у сфері цифрової трансформації. Україна ухвалила закон про регулятора телекомунікацій, що стало важливим кроком у наближенні законодавства до європейського. Також цифрова трансформація вже посприяла більш ефективному та прозорому держуправлінню та боротьбі з корупцією.

"У четвертому звіті за механізмом призупинення візового режиму від 4 серпня 2021 року зроблено висновок, що в цілому Україна продовжує виконувати контрольні показники лібералізації візового режиму та вжила заходів для виконання попередніх рекомендацій. Проте необхідні подальші зусилля, серед іншого, у сферах боротьби з корупцією, відмиванням грошей, запобігання та боротьби з організованою злочинністю", – зазначають в Єврокомісії.

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Там підсумовують, що Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну в її комплексній програмі реформ.

Звіт про виконання Україною Угоди про асоціацію було оприлюднено на тлі підготовки до чергового засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться 5 вересня.