Блінкен уперше з початку війни поговорить з Лавровим – не про Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу заявив, що має намір найближчим часом поговорити з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим – це станеться вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За словами Блінкена, він планує обговорити з Лавровим "важливу пропозицію", висунуту американською стороною кілька тижнів тому щодо звільнення двох незаконно затриманих у Росії громадян США – Пола Уілана й Брітні Ґрайнер.

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Держсекретар не уточнив, про що йдеться, але, за даними джерел CNN, президент Джо Байден підтримав ідею обміняти Уілана і Ґрайнер на засудженого у США російського торговця зброєю Віктора Бута.

Крім того, Блінкен хоче обговорити з Лавровим нещодавно підписану угоду про розблокування експорту українського зерна Чорним морем. Глава американської дипломатії наголосив, що "обговорення України без України" з Лавровим не буде.

Востаннє державний секретар США і міністр закордонних справ Росії вели телефонні переговори 12 лютого, за два тижні до повномасштабного російського наступу на Україну.

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У Держдепі тоді повідомили, що Блінкен висловив Лаврову побоювання США з приводу того, що Росія може почати нову збройну агресію проти України найближчими днями.

Як повідомлялося, Державний департамент США запровадив новий індикатор ризику в рекомендаціях щодо подорожей – D, який вказує на ризик можливого неправомірного затримання в країнах перебування.

Індикатор було присвоєно Венесуелі, Ірану, Китаю, М’янмі, Північній Кореї та Росії.