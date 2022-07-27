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МЗС – про слова Лаврова щодо переговорів: хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні

"Європейська правда"Середа, 27 липня 2022, 23:14
МЗС – про слова Лаврова щодо переговорів: хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

Представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко вважає, що заяви глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова про нібито небажання Києва вести переговори з Москвою спрямовані на зрив контрнаступу Збройних Сил на півдні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ніколенко заявив в інтерв’ю The Irish Times у середу.

"Вони (росіяни) розуміють, що Україна готує контрнаступ на півдні, і хочуть створити враження, що це Україна не хоче йти на переговори", – сказав речник українського зовнішньополітичного відомства.

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Він додав, що заяви Лаврова та інших представників Росії мають на меті "виграти більше часу, влаштувати фейкові референдуми і поглинути" окуповані Москвою території України.

"Ми не бачимо від них бажання вести переговори. Вони й досі обстрілюють українські міста. Вони все ще порушують дрібні домовленості, як-от угоду щодо зерна. Публічно говорять одне, а на полі бою роблять інше", – пояснив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв, що території півдня України, захоплені Росією, незабаром будуть звільнені. У ніч проти середи стало відомо про ураження стратегічно важливого Антонівського мосту на Херсонщині.

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За оцінкою британської розвідки, на тлі заяв і кроків українських Збройних Сил з деокупації південних регіонів Росія почала посилювати свої оборонні позиції та стягувати додаткові сили й військову техніку.

Теми: переговориРосіяУкраїнавійна
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