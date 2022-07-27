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МЗС – про слова Лаврова щодо переговорів: хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні

"Європейська правда"Середа, 27 липня 2022, 23:14
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

Представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко вважає, що заяви глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова про нібито небажання Києва вести переговори з Москвою спрямовані на зрив контрнаступу Збройних Сил на півдні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ніколенко заявив в інтерв’ю The Irish Times у середу.

"Вони (росіяни) розуміють, що Україна готує контрнаступ на півдні, і хочуть створити враження, що це Україна не хоче йти на переговори", – сказав речник українського зовнішньополітичного відомства.

Він додав, що заяви Лаврова та інших представників Росії мають на меті "виграти більше часу, влаштувати фейкові референдуми і поглинути" окуповані Москвою території України.

"Ми не бачимо від них бажання вести переговори. Вони й досі обстрілюють українські міста. Вони все ще порушують дрібні домовленості, як-от угоду щодо зерна. Публічно говорять одне, а на полі бою роблять інше", – пояснив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв, що території півдня України, захоплені Росією, незабаром будуть звільнені. У ніч проти середи стало відомо про ураження стратегічно важливого Антонівського мосту на Херсонщині.

За оцінкою британської розвідки, на тлі заяв і кроків українських Збройних Сил з деокупації південних регіонів Росія почала посилювати свої оборонні позиції та стягувати додаткові сили й військову техніку.

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Теми: переговориРосіяУкраїнавійна
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