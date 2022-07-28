У Британії попередили про зростання ризиків ядерної війни

Захід ризикує вступити в ядерний конфлікт з Китаєм або Росією через "розрив комунікації" з двома країнами.

Про це попередив радник з національної безпеки Великої Британії Стівен Лавгроув під час виступу у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на оприлюднений британським урядом текст виступу.

За його словами, ерозія тіньових каналів комунікації призвела до збільшення ймовірності випадкового переростання у війну.

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Лавгроув сказав, що, на його думку, погіршення комунікації з Китаєм і Росією створило вищий ризик "швидкої ескалації до стратегічного конфлікту".

"Два монолітні блоки часів холодної війни — СРСР і НАТО — хоча й не без тривожних ударів — змогли досягти спільного розуміння доктрини, яке сьогодні відсутнє. Доктрина непрозора в Москві та Пекіні, не кажучи вже про Пхеньян чи Тегеран", — зазначив він.

"Під час холодної війни ми виграли від низки переговорів і діалогів, які покращили наше розуміння радянської доктрини та можливостей, і навпаки. Це дало нам обом вищий рівень впевненості, що ми не прорахуємося щодо ядерної війни" - додав радник з питань нацбезпеки.

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"Сьогодні ми не маємо однакових основ з іншими, хто може загрожувати нам у майбутньому, зокрема з Китаєм. Тут Велика Британія рішуче підтримує запропоновані президентом Байденом переговори з Китаєм як важливий крок" - зазначив Лавгроув.

Лавгроув високо оцінив рішення Білого дому відновити співпрацю з Китаєм, але також підкреслив ризики технологічного прогресу.

"У нас є чіткі занепокоєння щодо програми ядерної модернізації Китаю, яка збільшить як кількість, так і типи систем ядерної зброї в його арсеналі", — сказав він.

Незважаючи на підвищені ризики, Лавгроув сказав, що значна частина існуючої архітектури безпеки залишається "життєво важливою", як-от конвенція про хімічну зброю та конвенція про біологічну та токсинну зброю, а також договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Однак він додав, що реальність така, що "сучасні структури самі по собі не забезпечать те, що нам потрібна сучасна система контролю над озброєннями".

Щодо війни в Україні колишній постійний секретар Міністерства оборони сказав: "Нещодавно ми пройшли похмурий рубіж у 150 днів з того часу, як Путін розпочав цю неспровоковану, незаконну війну, приносячи невимовні страждання невинному народу України".

"Я боюся, що конфлікт відповідає моделі свідомих і безрозсудних дій Росії, спрямованих на підрив глобальної архітектури безпеки. Це схема, яка включає незаконну анексію Криму, використання хімічної та радіологічної зброї на території Великої Британії та неодноразові порушення, які спричинили розвал Договору про ракети середньої і меншої дальності" зазначив Лавгроув.

"І ми продовжуватимемо притягувати Росію до відповідальності за її дестабілізуючі дії як міжнародна спільнота" - додав він.

Нагадаємо, депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини та голова парламентського комітету з міжнародних справ Міхаель Рот закликав створювати нову архітектуру європейської безпеки, спираючись на військове стримування, політичну та економічну ізоляцію Росії.