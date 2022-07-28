РФ: литовський банк, який обслуговує калінінградський транзит, планує припинити операції з Росією

Тимчасовий повірений у справах Росії в Литві Сергєй Рябоконь заявив, що передав ноту МЗС Литви через намір литовського банку, який обслуговує весь калінінградський транзит, 1 вересня припинити проводити банківські операції з Росією.

Про це Рябоконь сказав у ефірі каналу "Россия 24", пише "Європейська правда".

"Я вчора був у литовському МЗС... я передав їм особисто ноту по 'Шяуляй банку' - розберіться, до 1 вересня ще є час, ви ж вирішили калінінградський транзит, ви ж зняли всю напруженість... То навіщо ж ви, виходить, готуєте другий удар по вантажному транзиту?" - цитує російського дипломата державне агентство "РИА Новости".

Минулого місяця Вільнюс заявив, що забороняє залізничний транзит певних російських товарів через свою територію, застосовуючи санкції ЄС проти Росії через війну в Україні.

Але цього місяця Європейський Союз заявив, що Литва зобов’язана дозволити проїзд підсанкційних товарів, за винятком зброї.

Європейська комісія 13 липня опублікувала додаткові вказівки для держав-членів ЄС щодо транзиту товарів з Росії, де дозволила рух деяких підсанкційних товарів до Калінінградської області залізничним транспортом.

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