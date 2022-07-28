Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Естонія заборонила видачу громадянам РФ віз та дозволів на проживання з метою навчання

"Європейська правда"Четвер, 28 липня 2022, 13:47

Уряд Естонії вирішив обмежити можливості громадян Росії клопотати про тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання в Естонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

За словами міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу, необґрунтована війна Росії проти України, якою вона грубо порушує територіальну цілісність та незалежність України, негативно впливає на безпеку Естонії та Європейського союзу.

Реклама:

"Необхідно продовжувати безперервний тиск на Росію за допомогою санкцій. Якщо санкції допоможуть покласти край російській агресії, то це позитивно вплине і на нашу безпеку", - заявив Рейнсалу.

Крім того, вносяться поправки до введених санкцій, згідно з якими реєструвати короткострокову роботу в Естонії громадяни Росії та Білорусі зможуть лише за наявності візи, що видана Естонією.

Поправкою до санкцій уточнюється, що громадяни Росії та Білорусії, які отримали законне право на перебування в іншій країні ЄС, не зможуть більше реєструвати в Естонії короткострокову роботу і тому не зможуть клопотати про довгострокову візу для роботи.

ВІДЕО ДНЯ

"Ця поправка покладе край ситуації, коли для обходу чинних санкцій просять про короткострокову шенгенську візу в іншій країні ЄС, наприклад, з метою туризму", – сказав Рейнсалу.

Як повідомлялося,  міністерство закордонних справ Естонії готує пропозиції Євросоюзу щодо припинення видачі віз громадянам Росії. Тим часом найбільші партії Фінляндії підтримують обмеження видачі віз росіянам.

В МЗС України вважають, що країни світу мають включити до візової анкети для громадян Росії питання про підтримку ними війни в Україні.

Теми: ЕстоніяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Естонія
Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе
Останні новини
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
Усі новини...
Реклама: