Естонія заборонила видачу громадянам РФ віз та дозволів на проживання з метою навчання

Уряд Естонії вирішив обмежити можливості громадян Росії клопотати про тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання в Естонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

За словами міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу, необґрунтована війна Росії проти України, якою вона грубо порушує територіальну цілісність та незалежність України, негативно впливає на безпеку Естонії та Європейського союзу.

"Необхідно продовжувати безперервний тиск на Росію за допомогою санкцій. Якщо санкції допоможуть покласти край російській агресії, то це позитивно вплине і на нашу безпеку", - заявив Рейнсалу.

Крім того, вносяться поправки до введених санкцій, згідно з якими реєструвати короткострокову роботу в Естонії громадяни Росії та Білорусі зможуть лише за наявності візи, що видана Естонією.

Поправкою до санкцій уточнюється, що громадяни Росії та Білорусії, які отримали законне право на перебування в іншій країні ЄС, не зможуть більше реєструвати в Естонії короткострокову роботу і тому не зможуть клопотати про довгострокову візу для роботи.

"Ця поправка покладе край ситуації, коли для обходу чинних санкцій просять про короткострокову шенгенську візу в іншій країні ЄС, наприклад, з метою туризму", – сказав Рейнсалу.

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Як повідомлялося, міністерство закордонних справ Естонії готує пропозиції Євросоюзу щодо припинення видачі віз громадянам Росії. Тим часом найбільші партії Фінляндії підтримують обмеження видачі віз росіянам.

В МЗС України вважають, що країни світу мають включити до візової анкети для громадян Росії питання про підтримку ними війни в Україні.